Trump ataca a sus rivales mientras se salta el primer debate republicano para las presidenciales de 2024

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que encabeza los sondeos para la nominación presidencial del Partido Republicano, ha atacado a sus rivales para las primarias, mientras estos últimos comenzaban el primer debate republicano para las elecciones a la Presidencia estadounidense de 2024. Trump se ha ausentado de dicho debate, tal y como confirmó hace unos días, alegando que su ausencia se debe a que es el favorito de la nominación según las cifras de una reciente encuesta que presentaba una distancia abismal con respecto al siguiente candidato, el gobernador de Florida Ron DeSantis, al que sacaría casi 50 puntos porcentuales. Sin embargo, el exmandatario ha aparecido en una entrevista con el expresentador de Fox News Tucker Carlson, publicada en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, donde se ha hecho eco de la mencionada encuesta para manifestar que no está dispuesto a debatir con candidatos que tendrían menos de un punto porcentual de intención de voto frente a su 62 por ciento. "Me pregunto, ¿me siento allí durante una o dos horas, lo que sea, para que me acosen esas personas? ¿Debería hacerlo en una cadena que no es particularmente amistosa conmigo?", ha señalado señalando al canal de televisión, Fox TV, que emitía el debate, poco antes de criticar a otros medios de comunicación, como NBC o CNN, a los que ha acusado de corruptos y de difundir 'fake news'. Además, Trump, que ha fardado de poder conseguir mayores índices de audiencia en su entrevista con Carlson, ha agregado que hay personas del debate que no deberían postularse a la candidatura para la carrera a la Casa Blanca, como el caso del exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson. "Es débil y patético. (...) No sé cómo (consiguió gobernar) un gran estado. ¿Cómo consigue este tipo ser elegido gobernador de Arkansas?", ha cuestionado mientras rechazaba las declaraciones de Hutchinson en su contra, ya que este ha sido una de las voces más críticas contra Trump dentro del partido, manifestando que el expresidente debería ser descalificado para la Presidencia por el "peligro" que supone. En este sentido, Trump ha explicado que nunca le dio un cargo "porque nunca" confió "mucho en él", razón que considera que es "una de las razones por las que se siente tan herido y traicionado". Por otro lado, fuera del Partido Republicano, el favorito de los republicanos para enfrentarse al actual presidente, Joe Biden, ha atacado al mandatario, asegurando que es el "peor de la historia" en el cargo. Sobre el demócrata ha dicho que "es un corrupto" que "está peor mentalmente que físicamente". En cuanto al debate, la campaña de DeSantis, el segundo en las encuestas, ha declarado "una victoria" tras el encuentro, ya que, a pesar de ser el candidato que sería más votado de los presentes, ha evitado en gran medida el conflicto. No obstante, el precandidato más atacado ha sido el empresario Vivek Ramaswamy, que, entre otras declaraciones, ha afirmado que "la agenda del cambio climático es un engaño". Por su parte, desde el Gobierno, la 'número dos' de Biden, Kamala Harris, ha calificado el debate de "agenda extremista": "Esta noche el pueblo estadounidense escuchó cuánto puede perder con una agenda extremista. Biden y yo continuaremos construyendo una nación en la que todas las personas puedan prosperar verdaderamente", ha sostenido.