Seúl insta a Japón a divulgar información de forma transparente sobre el vertido de aguas tratadas de Fukushima

El primer ministro de Corea del Sur, Han Duck Soo, ha pedido a Japón que divulgue de forma transparente la información sobre el vertido de agua tratada de la central nuclear de Fukushima, cuya descarga ha comenzado este jueves. "Nuestro Gobierno espera y una vez más insta al Gobierno japonés a revelar información de manera transparente y responsable sobre el proceso de descarga de agua que continuará durante los próximos 30 años", ha declarado Han, tal y como ha recogido la agencia de noticias Yonhap. No obstante, el jefe de Gobierno surcoreano ha reconocido que la "preocupación excesiva" es innecesaria porque el plan aprobado por las autoridades niponas, que han recibido el visto bueno del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), no debería provocar daños significativos. "Aunque el escenario ideal habría sido evitar por completo la descarga de agua contaminada, expertos de todo el mundo comparten la opinión de que una preocupación pública excesiva no es necesaria", ha manifestado. Estas declaraciones han tenido lugar minutos después de que la compañía Tokyo Electric Power Company (TEPCO) haya iniciado este jueves a verter al océano el agua tratada de la central nuclear, tal y como había planificado el Gobierno nipón sosteniendo que la comprensión del plan estaba "progresando" tanto en el país como en el extranjero. El agua se ha mantenido en tanques después de pasar por un sistema avanzado de procesamiento de líquidos que elimina la mayoría de los radionúclidos excepto el tritio, pero los recipientes de almacenamiento están llegando a su capacidad máxima. Se sabe que el tritio es menos dañino que otros materiales radiactivos, como el cesio o el estroncio.