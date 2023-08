Sémper (PP) insiste en su llamamiento al PSOE aunque sea "bisoño" y no da todo por perdido con el PNV

El vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha insistido en apelar al PSOE a respaldar la investidura de Alberto Núñez Feijóo porque hay que hablar de "las necesidades de los españoles" y dejar de mirar "el ombligo de los políticos" aunque ha reconocido que está siendo "bisoño". En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Sémper ha defendido que en una situación como la actual, en la que también está en juego la imagen de España en el exterior, lo deseable sería que "los dos grandes partidos superáramos nuestros legítimos intereses partidistas y nos pusiéramos de acuerdo en una agenda transversal transformadora" para afrontar los retos futuros. En este sentido, se ha reafirmado en su llamamiento a diputados socialistas a que apoyen la investidura de Feijóo, que ha hecho extensible a todo el partido y "al resto de formaciones políticas que tienen vocación de Estado". "A mí me parece la mejor de las opciones posibles en un escenario como el actual, que haya más grandeza y menos política partidista", ha insistido, reconociendo que es "complicado" dada la voluntad manifestada por el PSOE y que puede estar siendo "bisoño". Sémper ha lamentado que en la política española "se habla demasiado de bloques, se habla demasiado de trincheras y se habla muy poco de encuentro, de concordia y de búsqueda del interés general de una manera compartida". HABLANDO DEL "OMBLIGO DE LOS DIPUTADOS" "Llevamos demasiado tiempo hablando de autodeterminación, de amnistías, de indultos. Llevamos demasiado tiempo hablando del ombligo de los políticos y no estamos hablando de las necesidades del país", ha denunciado, insistiendo en que hay que de devolver el protagonismo a "España y los españoles". Por otra parte, ha reconocido la dificultad de recabar el respaldo del PNV, que ha dejado claro que no respaldará a Feijóo dado el apoyo comprometido por Vox, pero ha asegurado que en el PP no dan "por perdido nada". En cuanto al voluntad manifestada por los 'populares' de hablar también con Junts, Sémper lo ha enmarcado en la "normalidad institucional" que el PP quiere recuperar aunque ha reconocido que ambas formaciones tienen posturas antagónicas puesto que "para ellos lo fundamental es la independencia de Cataluña y que quienes cometieron graves delitos sean amnistiados o indultados". ACUERDO DIFÍCIL CON JUNTS "Eso hace muy difícil, por no decir imposible, cualquier tipo de acuerdos", ha admitido, "pero vamos a hablar con normalidad institucional". Así las cosas, sobre si Junts se encuentra o no fuera de la Constitución, el dirigente del PP ha afirmado que su deseo de independencia "no sé si le sitúa fuera de la Constitución pero desde luego le sitúa directamente fuera de la racionalidad política y esto es lo que hemos dicho siempre y lo que seguimos defendiendo todos y cada uno de los miembros del PP".