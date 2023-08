(Previa) Real Sociedad y Las Palmas buscan los primeros tres puntos de la temporada

La UD Las Palmas recibe este viernes (19.00 horas) a la Real Sociedad en el partido que abrirá la jornada 3 de LaLiga EA Sports, un encuentro en el que tanto los grancanarios como los donostiarras intentarán conseguir la primera victoria oficial de la temporada 2023/24. El Estadio Gran Canaria recibirá a un equipo de Champions League en una cita donde el buen trato de balón será protagonista, dada la propuesta ofensiva tanto de Francisco Javier García Pimienta como de Imanol Alguacil. En el caso de los grancanarios, en su regreso a Primera División están demostrando que les gusta el protagonismo con la pelota. No en vano, son el segundo equipo que más posesión media han tenido en estas primeras jornadas (65%), solo por detrás del FC Barcelona (75%). Por su parte, la Real Sociedad es un conjunto más versátil, capaz de adaptarse a ser dominado durante ratos para explotar la velocidad de jugadores como Take Kubo o Mikel Oyarzabal. Pero también se siente cómodo llevando la iniciativa y marcando los tiempos en su planes de ataque. Ante Las Palmas, quizá se vea su imagen más contragolpeadora. En cuanto a las bajas, García Pimienta no podrá contar con Fabio González, Alberto Moleiro ni Daley Sinkgraven, este último lesionado la pasada jornada. Por ello, el técnico 'pío-pío' tendrá que cambiar su once titular, siendo Sergi Cardona el mejor colocado para reemplazar al neerlandés en el lateral zurdo. Además, el lateral derecho cedido por el Barça, Julián Araujo, podría debutar como titular esta temporada. En el bando 'txuri-urdin', Alguacil recupera a Mikel Merino, clave en su esquema y al que han echado de menos en las dos primeras jornadas. Merino fue el centrocampista de la Liga 2022/23 que más duelos ganó (259) y el segundo que más balones recuperó (218), además de participar en 11 goles (9G, 2A). Unos datos que avalan su importancia para el entrenador, con menor competitividad durante tal ausencia. Los donostiarras intentarán conseguir la primera victoria de la campaña, algo que ha logrado en sus dos últimas visitas a Gran Canaria, para así no perder comba con los puestos europeos. Para ello, tendrán que mostrar más consistencia en cada desenlace, ya que en las dos primeras jornadas vieron cómo 4 puntos se esfumaban por encajara goles en los últimos 20 minutos. En el caso de Las Palmas, el triunfo supondría zanjar una racha de 18 partidos sin ganar en Primera. --PROGRAMA DE LA JORNADA 3 DE LALIGA EA SPORTS. -Viernes 25 de agosto. Las Palmas - Real Sociedad. Cuadra Fernández (C. Balear) 19.30 horas. RC Celta - Real Madrid. Díaz de Mera (C. Castellano-manchego) 21.30. -Sábado 26. Cádiz - Almería. García Verdura (C. Catalán) 19.00. Granada - Mallorca. Hernández Maeso (C. Extremeño) 19.30. Sevilla - Girona. Gil Manzano (C. Extremeño) 21.30. -Domingo 27. Villarreal - FC Barcelona. Hernández Hernández (C. Las Palmas) 17.30. Valencia - Osasuna. Pulido Santana (C. Las Palmas) 19.30. Athletic Club - Betis. Soto Grado (C. Riojano) 21.30. -Lunes 28. Getafe - Alavés. Martínez Munuera (C. Valenciano) 19.30. Rayo Vallecano - Atlético de Madrid. Munuera Montero (C. Andaluz) 21.30.