Petro anuncia que el Gobierno de Colombia prepara una ley de reconciliación nacional

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles que su Gobierno está preparando una ley de reconciliación nacional que permitiría negociar con cualquier grupo armado, en el marco de la denominada paz total impulsada por el mandatario desde que llegó al poder. "Se hará una ley de reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud y en la violencia puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana, una vez se deje de la mente, del cerebro y de las ideas de matar al compatriota", ha declarado durante un discurso en Ciénaga de Oro, Córdoba. Petro ha aclarado que dentro de esta norma cabrían los narcotraficantes, que no tienen estatus político y que solamente pueden desmovilizarse y acogerse a la ley, sin que puedan participar en los actuales acuerdos de paz, informa el periódico 'El Colombiano'. "A esos narcotraficantes les decimos que hay otro camino, que a pesar de los insultos que recibo todo el día y todos los días, en los que me llaman loco, en donde creen que soy un corrupto como ellos, yo les digo, no, también los narcotraficantes tienen aquí un camino", ha manifestado.