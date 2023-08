Osasuna, obligado a la remonta en Brujas para quedarse en Europa

El CA Osasuna perdió (1-2) contra el Brujas este jueves en la ida del 'playoff' por entrar en la próxima Conference League, un primer asalto de los belgas que tendrán que remontar la próxima semana a domicilio los 'rojillos' si quieren quedarse en Europa. El equipo de Jagoba Arrasate firmó una buena primera mitad pero no tembló el rival, demostrando su experiencia en competiciones europeas. Tras el descanso, el delantero visitante Andreas Skov Olsen hizo el 0-1, pero Osasuna aún tuvo su momento de euforia. El Chimy Ávila firmó el 1-1 en el minuto 78, pero esa alegría fue efímera porque apenas un par de minutos después, Maxim De Cuyper puso por delante de nuevo al Brujas en el definitivo 1-2. El próximo jueves, Osasuna tendrá que sacar algo más que garra e ilusión para remontar y ganarse el billete a Europa. Como no podía ser de otra manera, 16 años después, el ambiente en El Sadar fue tremendo, pero el ritmo sobre el césped fue más de inicio de temporada. El cuadro local empezó con posesión y buscando al Chimy, quien tuvo la primera buena ocasión a los 20 minutos. Mignolet, un clásico bajo palos, fue un cerrojo también ante Rubén García, quien tuvo varias ocasiones, y tampoco el VAR sonrió a los locales pidiendo un penalti. Por su parte, con poco, el Brujas tuvo una muy clara de Zinckernagel, señal de que no iba a necesitar mucho para ver puerta. Así fue en la reanudación, cuando Olsen se sacó el zapatazo del 0-1 en el minuto 50. Un cabezazo de Lucas Torró despertó a un Osasuna que tardó en reaccionar tras el gol y Arrasate también movió banquillo dando entrada a Arnaiz y Budimir. Tras el susto de un penalti en contra que anuló el VAR, y con los cambios en el rival, Osasuna terminó de dar el paso del gol en la eliminatoria. El Chimy Ávila dejó un cabezazo marca registrada para hacer el 1-1, pero El Sadar vio cortada incluso la celebración con el 1-2 de De Cuyper. El equipo 'rojillo' no dejó de buscar el gol y pudo lograrlo con Budimir o Pablo Ibáñez, Kike Barja y Moncayola en un largo descuento. Será en brujas donde deba encontrarlo.