Nuevo fósil en Turquía apoya que los homínidos se originaron en Europa

Un nuevo simio fósil de un yacimiento de 8,7 millones de años de antigüedad en Turquía desafía ideas aceptadas desde hace mucho tiempo sobre los orígenes humanos. El hallazgo añade peso a la teoría de que los antepasados de los simios y humanos africanos evolucionaron en Europa antes de migrar a África hace entre nueve y siete millones de años. El análisis de un simio recientemente identificado llamado Anadoluvius turkae recuperado de la localidad fósil de Çorakyerler cerca de Çankiri, muestra que los simios fósiles mediterráneos son diversos y son parte de la primera radiación conocida de los primeros homínidos: el grupo eso incluye a los simios africanos (chimpancés, bonobos y gorilas), los humanos y sus ancestros fósiles. Los hallazgos se describen en un estudio publicado en Communications Biology en coautoría de un equipo internacional de investigadores dirigido por el profesor David Begun de la Universidad de Toronto y la profesora Ayla Sevim Erol de la Universidad de Ankara. "Nuestros hallazgos sugieren además que los homínidos no sólo evolucionaron en Europa occidental y central, sino que pasaron más de cinco millones de años evolucionando allí y extendiéndose hacia el Mediterráneo oriental antes de dispersarse finalmente en África, probablemente como consecuencia de cambios ambientales y disminución de los bosques", dijo Begun, profesor del Departamento de Antropología. "Los miembros de esta radiación a la que pertenece Anadoluvius actualmente sólo se identifican en Europa y Anatolia". La conclusión se basa en el análisis de un cráneo parcial significativamente bien conservado descubierto en el sitio en 2015, que incluye la mayor parte de la estructura facial y la parte frontal de la caja del cerebro. "La integridad del fósil nos permitió hacer un análisis más amplio y detallado utilizando muchos caracteres y atributos que están codificados en un programa diseñado para calcular las relaciones evolutivas", dijo Begun. "La cara está prácticamente completa, después de aplicar imágenes especulares. La parte nueva es la frente, con hueso preservado aproximadamente hasta la coronilla del cráneo. Los fósiles descritos anteriormente no tienen tanta parte del cerebro". Los investigadores dicen que Anadoluvius era aproximadamente del tamaño de un chimpancé macho grande (50-60 kg), muy grande para un chimpancé y cercano al tamaño promedio de una gorila hembra (75-80 kg), vivía en un entorno de bosque seco y Probablemente pasó mucho tiempo sobre el terreno. "No tenemos huesos de las extremidades, pero a juzgar por sus mandíbulas y dientes, los animales que se encuentran a su lado y los indicadores geológicos del medio ambiente, Anadoluvius probablemente vivió en condiciones relativamente abiertas, a diferencia de los entornos forestales de los grandes simios actuales", dijo Sevim Erol. "Se parece más a lo que creemos que eran los entornos de los primeros humanos en África. Las poderosas mandíbulas y los dientes grandes y esmaltados sugieren una dieta que incluía alimentos duros o duros de fuentes terrestres, como raíces y rizomas". Los animales que vivieron con Anadoluvius son aquellos comúnmente asociados con las praderas africanas y los bosques secos en la actualidad, como jirafas, cerdos verrugosos, rinocerontes, diversos antílopes, cebras, elefantes, puercoespines, hienas y carnívoros parecidos a leones. Las investigaciones muestran que la comunidad ecológica parece haberse dispersado hacia África desde el Mediterráneo oriental en algún momento después de hace unos ocho millones de años. "La fundación de la fauna africana moderna del Mediterráneo oriental se conoce desde hace mucho tiempo y ahora podemos añadir a la lista de entrantes los ancestros de los simios y humanos africanos", afirmó Sevim Erol. Los hallazgos establecen que Anadoluvius turkae es una rama de la parte del árbol evolutivo que dio origen a chimpancés, bonobos, gorilas y humanos. Aunque hoy en día los simios africanos sólo se conocen en África, al igual que los primeros humanos conocidos, los autores del estudio concluyen que los antepasados de ambos procedían de Europa y el Mediterráneo oriental. Anadoluvius y otros simios fósiles de las cercanas Grecia (Ouranopithecus) y Bulgaria (Graecopithecus) forman un grupo que se acerca en muchos detalles de anatomía y ecología a los primeros homínidos o humanos conocidos. Los nuevos fósiles son los especímenes mejor conservados de este grupo de homínidos primitivos y proporcionan la evidencia más sólida hasta la fecha de que el grupo se originó en Europa y luego se dispersó en África. El análisis detallado del estudio también revela que los simios de los Balcanes y Anatolia evolucionaron a partir de ancestros de Europa occidental y central. Con datos más completos, la investigación proporciona evidencia de que estos otros simios también eran homínidos y significa que es más probable que todo el grupo evolucionara y se diversificara en Europa, en lugar del escenario alternativo en el que ramas separadas de simios se trasladaron anteriormente de forma independiente a Europa de África a lo largo de varios millones de años, y luego se extinguió sin descendencia. "No hay pruebas de esto último, aunque sigue siendo la propuesta favorita entre quienes no aceptan una hipótesis de origen europeo", afirmó Begun. "Estos hallazgos contrastan con la opinión sostenida desde hace mucho tiempo de que los simios y los humanos africanos evolucionaron exclusivamente en África. Si bien los restos de los primeros homínidos son abundantes en Europa y Anatolia, están completamente ausentes de África hasta que el primer homínido apareció allí hace unos siete millones de años". "Esta nueva evidencia apoya la hipótesis de que los homínidos se originaron en Europa y se dispersaron en África junto con muchos otros mamíferos hace entre nueve y siete millones de años, aunque no lo prueba definitivamente. Para eso, necesitamos encontrar más fósiles de Europa y África. entre ocho y siete millones de años para establecer una conexión definitiva entre los dos grupos", concluyó.