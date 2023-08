'Mi soledad tiene alas', de Mario Casas, 'Las chicas están bien' y 'Tortugas Ninja', estrenos en los cines

Las salas de cine despedirán el mes de agosto con el estreno de 'El viaje de Harold' y dos cintas españolas 'Mi soledad tiene alas' y 'Las chicas están bien', en las que Mario Casas e Itsaso Arana debutan como directores respecticamente. Y los fans de Leonardo, Michelangelo, Donatello y Raphael podrán disfrutar de una nueva aventura de las Tortugas Ninja. 'El viaje de Harold', de la directora inglesa Hettie Macdonald, es la adaptación del best seller escrito por Rachel Joyce 'El insólito peregrinaje de Harold Fry', que ha vendido más de cinco millones de ejemplares y ha sido traducido a más de 36 idiomas. La cinta está protagonizada por el ganador del Oscar, Globo de Oro, Emmy y BAFTA, Jim Broadbent, Penelope Wilton, Linda Bassett y Earl Cave. Mario Casas debuta como director con 'Mi soledad tiene alas', una cinta que transcurre en un barrio humilde a las afueras de Barcelona donde los protagonistas viven sin pensar en el mañana, entre fiestas y dando palos a joyerías. Detrás de su apariencia de pequeño delincuente, uno de sus protagonista esconde un artista con talento, y una sensibilidad distinta al mundo que le rodea. La reaparición de su padre, tras salir de la cárcel, despierta los viejos demonios. Candela González, Francisco Boira, Farid Bechara, Marta Bayarri, Óscar Casas protagonizan la película. 'Las chicas están bien' es la ópera prima de Itsaso Arana a la que acompañan en el reparto Bárbara Lennie, Irene Escolar, Itziar Manero y Helena Ezquerro. Un cuento de verano con princesas, caballos, sapos, un fuego, una fiesta, un río, muchas cartas, y hasta un príncipe despistado. Una película sobre la reconciliación entre mujeres, las lecciones que da la vida y sobre sentirse vivas. 'Tortugas Ninja: Caos Mutante" es una cinta dirigida por Jeff Rowe que está basada en los personajes homónimos que fueron creados por Peter Laird y Kevin Eastman. Las famosas tortugas regresan a la pantalla grande después de siete años y tras pasar tiempo apartados del mundo humano, los hermanos Tortuga se proponen ganarse el corazón de los habitantes de Nueva York. Su nueva amiga April O'Neil les ayuda a enfrentarse a un misterioso sindicato del crimen, pero pronto se ven superados ante el ataque de un ejército de mutantes que se abalanza sobre ellos. En la cinta coreana 'En lo alto', de Hong Sang-soo, el famoso cineasta Byungsoo y su hija Jeongsu, a la que lleva cinco años sin ver, visitan a la señora a una antigua amiga del director, para que aconseje a su hija sobre su carrera. Kim, experta diseñadora de interiores, es ahora propietaria de un coqueto edificio de cuatro plantas sin ascensor. Mientras suben uno a uno los pisos del edificio, desde el sótano a la azotea, a Byungsoo se le abren múltiples posibilidades para cambiar su vida, en busca de salud, amor e inspiración. La cinta coreana está dirigida por Hong Sang-soo. Tras presentarse en el Festival de San Sebastián y llevarse el premio a Nuevos Directores, la película francesa 'Un verano con Fifí', que supone el debut cinematográfico de Jeanne Aslan y Paul Saintillan llega a los cines. Céleste Brunnquell es la protagonista de esta comedia romántica, en la cual joven Sophie, de 15 años de edad, quiere escapar de su problemático entorno familiar. Por ello se acaba haciendo con un juego de llaves de la casa de su amiga Jade, una chica proveniente de una familia adinerada. Así podrá pasar un verano sola en una gran casa. 'UNA AVENTURA GIGANTE' Y 'NO TENGAS MIEDO' La película de animación 'Una aventura gigante' narra la aventura de la joven de Sophia, una piloto de aviones cuya madre falleció mientras sobrevolaba las líneas de Nazca. Un buen día aparece en su camino el joven Sebastián, lo que le lleva a pilotar una avioneta que les servirá a ambos como vehículo a un mundo donde los seres de la mitología preincaica cobran vida. Samuel Bodin dirige 'No tengas miedo', la cinta de terror inspirada en el cuento 'El corazón delator' de Edgar Allan Poe. Lizzy Caplan, Woody Norman, Cleopatra Coleman, Antony Starr forman parte del reparto en el que un niño de 8 años vive atormentado por los misteriosos golpes provenientes del interior de la pared de su dormitorio. Sus padres insisten en que sólo están en su imaginación. A medida que el miedo de Peter se intensifica, empieza a creer que sus padres podrían estar escondiendo un terrible y peligroso secreto.