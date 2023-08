Metro de Ciudad de México afirma que la línea 9 es segura pero será cerrada parcialmente

Ciudad de México, 23 ago (EFE).- Autoridades del Metro de Ciudad de México afirmaron este miércoles que la línea 9 que va del oriente al poniente de la capital, "es completamente segura", pero pese a ello cerrará eventualmente en su tramo elevado debido a problemas de hundimiento en la estación terminal Pantitlán, una de las más transitadas.

En conferencia de prensa, el director Sistema de Transporte Colectivo (STC), Guillermo Calderón, informó que son cuatro las estaciones que serán cerradas están en la zona oriente y son: Velódromo, Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán, de esta última su cierre se dará cuando se reabra la primera parte de la línea 1 que actualmente está en remodelación la cual, según autoridades, terminará en próximas semanas.

"La Línea 9 no representa ningún peligro para los usuarios, es completamente segura y no existe riesgo para la circulación de los trenes", dijo Calderón durante la conferencia en la que se anunció que la líneas 4 y 6 ya no usarán boletos físicos y su pase será con una tarjeta precargada.

“Cualquier intervención que se haga en la línea 9 seguirá cuando se reabra el primer segmento de la línea 1 (que también termina en Pantitlán), no podríamos tener cerradas ambas líneas”, agregó Calderón, quien no precisó el monto de inversión.

En tanto, Renato Barrón, director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), recordó que la línea 9 tiene una antigüedad de 36 años y y la estación Pantitlán está construida sobre una zona lacustre que ha presentado hundimientos diferenciales por lo que se llevó a cabo un reforzamiento metálico que complementa la seguridad de la estructura.

Barrón añadió que en estudios realizados en meses recientes en Pantitlán se detectó que por la extracción de agua, la zona registra hundimientos diferenciados de hasta 11 centímetros al año.

Los hundimientos y reforzamiento de las estructuras en la estación terminal Pantitlán fueron señalados por usuarios en redes sociales desde años atrás y aumentaron en los últimos dos años luego del colapso de un tramo elevado de la línea 12 del metro de Ciudad de México, ocurrido el 3 de mayo de 2021, que dejó 26 muertos y más de 100 heridos. EFE

