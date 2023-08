Más de 100 pescadores de Fukushima presentarán una demanda para detener el vertido

Tokio, 24 ago (EFE).- Más de un centenar de pescadores y trabajadores de este sector de Fukushima presentarán el mes que viene una demanda para tratar de detener el vertido de aguas de la accidentada central nipona al Pacífico, que comenzó hoy.

La demanda, que se encuentra en preparación, se presentaría el próximo 8 de septiembre por la tarde ante un tribunal local de Fukushima y a la espera de que más trabajadores decidan unirse a la misma para pedir al Ejecutivo japonés que pare el vertido, dijo hoy a EFE un portavoz de la oficina del abogado Tuguo Hirota, representante de los demandantes.

"No hay suficiente información de la seguridad y faltan algunos datos que no han sido revelados. Siguiendo la protección del medioambiente, este vertido no debería realizarse", añadió dicha fuente.

La federación nacional de cooperativas pesqueras mantiene un firme rechazo a este plan, bajo el argumento de que la medida impedirá que los pescadores de Fukushima puedan librarse del estigma radiactivo que pesa sobre sus capturas desde 2011.

Los demandantes consideran que el Gobierno japonés tampoco ha cumplido la promesa que tenía hacia ellos con respecto a "no tomar ninguna acción sin el entendimiento de todas las partes afectadas" y consideran que este vertido "amenaza las vidas en Japón".

El país asiático comenzó este jueves a verter al Pacífico agua contaminada procedente de la accidentada planta nuclear de Fukushima tras ser tratada para retirarle la mayor parte de residuos radiactivos, un proceso que se prolongará durante varias décadas y que sigue generando protestas dentro y fuera del país.

El vertido comenzó sobre las 13 horas de hoy (4:00 GMT) después de que se realizaran las últimas comprobaciones en cuanto a las bombas de agua y se abrieran algunas válvulas de forma manual, según anunció la empresa responsable de la accidentada central, TEPCO. EFE

