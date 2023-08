Mario Casas se estrena como director con 'Mi soledad tiene alas': "Ha sido un viaje de tres años precioso"

Dando un paso de gigante en su carrera en el mundo del cine, Mario Casas 'aparca' su faceta de actor tras ganar el Goya a Mejor Actor Protagonista en 2021 por 'No matarás', y se estrena detrás de las cámaras con 'Mi soledad tiene alas', su debut como director, que llegará a las salas de cine de nuestro país este viernes 25 de agosto. Como reconoce emocionado, se trata de su proyecto más especial y arriesgado. "Un viaje precioso" que comenzó hace 3 años, cuando empezó a escribir el guión junto a la actriz francesa Deborah Françoise -con la que mantuvo una relación en 2020 y con la que podría haberse reconciliado hace varios meses- y en el que, como confiesa, ha sacado "todo" lo que lleva dentro. "Es un sueño cumplido" afirma, admitiendo que todavía no se cree que haya dirigido su propia película y que "no es consciente" de que en pocas horas se estrenará por fin. Hasta llegar hasta aquí, "un viaje personal" del que Mario no piensa renegar, como explica: "Tiene que ver con eso, con mi carrera. Las cosas pasan por algo, y yo confío mucho en el destino, y creo que esta película sí o sí tenía que hacerla". Asegurando que "en ocasiones" -han tenido mucho que ver sus emblemáticos papeles en cintas como 'A tres metros sobre el cielo' o en series como 'Los hombres de Paco'- le han "colocado" en un lugar que no se correspondía, el actor reivindica su trayectoria. "Había esa imagen respecto a un trabajo más comercial, en ese momento tenía claro que había hecho también otras cosas, pero te colocan ahí porque es lo que llama, lo que tiene éxito y audiencia. Pero mi carrera iba por otro Ylugar y sabía que estaba jugándomela hacia otros personajes, y al final mi proceso ha sido conmigo mismo y mis miedos" confiesa. 'Grupo 7', un punto de inflexión en el que muchos tomaron conciencia de que Mario podía hacer "otro tipo de género, otro tipo de cine más adulto" afirma. "Es un poco lo que le pasa a Óscar -su hermano-, que a veces en entrevistas parece que le acompaña ser 'el hermano de', aunque luego a lo mejor esa misma etiqueta le haga querer demostrar más de una manera inconsciente", explica. Precisamente Óscar Casas es el protagonista de su ópera prima junto a actores -en su mayoría debutantes y my jóvenes- como Candela González, Francisco Boira o Marta Bayarri. Y, como desvela, dirigir a su hermano pequeño ha sido una experiencia inolvidable: "Tenía curiosidad de dirigir desde hace tiempo, y le dije a mi hermano que si hacía una película quería que fuese él el protagonista, quería vivir el proceso, trabajar el guión, ensayar... No una masterclass pero sí enseñarle muchas cosas porque es muy joven todavía, y ha sido un viaje precioso" ha explicado Mario en 'El programa del verano'. "Yo conozco mucho a Óscar y sabía qué teclas había que tocar, quería quitarle todos esos mecanismos que él tenía como actor, que conocía y que utilizas para sobrevivir como actor... Yo quería quitarle eso, sacar lo que sé que lleva dentro, sacar esa sensibilidad, esa sombra y esa luz" ha confesado, asegurando que a pesar de ser su hermano en el rodaje le trató "como a los demás. Era un actor más y los otros chicos que estaban en la película no podían sentir la diferencia de que era mi hermano". Sin embargo, y como ha contado, durante el rodaje hubo ciertas "indicaciones" que él prefirió no dar a Óscar: "Eran un poco más duras, y al ser yo su hermano hay ese vínculo quieras o no, así que mandaba a parte de mi equipo a que le dieran las indicaciones, para que no se lo tomara de una manera personal porque eran dos meses trabajando y guiándolo". Una película, 'Mi soledad tiene alas', que "tiene alma", en la que hay mucho de él y de sus vivencias, y de la que Mario está orgulloso, asegurando que ha sido "el viaje" más bonito de su vida. "He estado muy feliz, he estado muy cómodo y me gustaría volver a dirigir, pero ahora el público va a hablar" concluye.