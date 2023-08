Macron pide la vuelta del "orden constitucional" en Níger tras "un golpe contra la democracia"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reclamado de nuevo este jueves la vuelta del "orden constitucional" en Níger y ha señalado que los acontecimientos que provocaron en julio la caída del Gobierno de Mohamed Bazoum fueron "un golpe contra la democracia". Fue, ha añadido, un golpe "contra el pueblo de Níger y contra la lucha antiterrorista", como ha querido dejar "claro" en una entrevista a 'Le Point' que ve la luz casi un mes después de la rebelión militar. La junta que gobierna ahora Níger no ha dado muestras de revertir su asonada. El mandatario galo sigue pidiendo la liberación de Bazoum, si bien por ahora Francia ha permanecido al margen de posibles mediaciones y se ha limitado a respaldar la labor de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), que ha amenazado con una intervención militar. Macron, por otra parte, ha defendido las operaciones militares lanzadas por Francia en los últimos años en el Sahel, foco de actividad terrorista. "Si no nos hubiésemos implicado con las operaciones Serval y Barkhane, no hay duda de que Malí y Burkina Faso, y dudo incluso que Níger", ha añadido.