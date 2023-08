Los rohinyás pasan a un segundo plano en Bangladesh en el sexto aniversario de su huida

Azad Majumder

Dacca, 24 ago (EFE).- La repatriación de casi un millón de rohinyás refugiados en Bangladesh tras un intento de genocidio en su Birmania (Myanmar) natal parece cada vez más lejana, cuando se cumplen este viernes seis años del masivo éxodo de esta minoría, entre recortes de ayuda y unas elecciones próximas en su país de acogida que han abierto una brecha con Occidente.

"Estamos en un año de elecciones, y debido a la actitud inflexible de los partidos políticos hay una preocupación entre la gente sobre cómo tendrán lugar", dijo a EFE el director ejecutivo de la organización bangladesí de derechos humanos Ain O Salish Kendra (ASK), Nur Khan Liton.

"Los (países) que nos han ayudado con la cuestión de los rohinyás también están divididos con respecto a las elecciones, (...) como resultado, los rohinyás están siendo descuidados", opinó.

Bangladesh tiene previsto celebrar unos comicios generales el próximo enero y las autoridades del país asiático han pasado de buscar una repatriación segura de los rohinyás a Birmania a tener que defender su historial de derechos humanos frente a la comunidad internacional.

La misma sobre la que contaba para presionar a Birmania, donde el Ejército, ahora en el poder tras un golpe de Estado en 2021, lanzó una brutal operación militar en la que miles de civiles fueron asesinados y más de 800.000 rohinyás huyeron a Bangladesh.

Los países occidentales que más apoyo financiero han prestado a Bangladesh, como Estados Unidos o varios estados pertenecientes a la Unión Europea, han expresado su preocupación sobre los recientes episodios de violencia contra la oposición mientras se acercan las elecciones, creando así fricción con el Gobierno de la primera ministra, Sheikh Hasina.

Tras dos intentos infructuosos de repatriación en los últimos seis años, Bangladesh intentó relanzar el proceso con ayuda de China y envió a una delegación a Birmania para examinar las instalaciones donde las autoridades del país preveían reasentar a 1.176 rohinyás.

El plan todavía tiene que dar algún resultado, en buena parte porque los rohinyás se han negado a volver a menos que su seguridad sea garantizada, pero además porque Birmania ha impuesto condiciones a la repatriación que no han sido reveladas ni a los propios refugiados.

"Daremos a conocer las condiciones a los rohinyás cuando sea el momento oportuno. Esperamos poder iniciar la repatriación en ese momento", dijo a EFE el comisionado de Ayuda y Repatriación de Refugiados de Bangladesh, Mizanur Rahman.

Este opaco condicionante se une a la "patraña" del apoyo de China a la repatriación, según dijo a EFE el ex secretario de Exteriores Touhid Hossain, que ve en el apoyo de Pekín a este último plan una maniobra para reducir la presión internacional sobre Birmania.

"Birmania no tiene ninguna intención de aceptar de vuelta a los rohinyás y el apoyo de China siempre va hacia Birmania", dijo.

Los propios rohinyás han mostrado su recelo ante este nuevo proyecto piloto.

"Es muy frustrante ver que no ha habido charlas sobre una repatriación amplia", dijo a EFE el portavoz de la Asociación de Jóvenes Rohinyás, Ali Janah.

"Ahora el proyecto piloto pondrá al pueblo rohinyá en un peligro incluso mayor", señaló, ya que en su opinión aquellos cientos de rohinyás que aceptaron ser incluidos en el proyecto piloto pero que se niegan ahora a volver a Birmania podrían ser bloqueados para siempre por las autoridades de su país natal, como una forma de venganza.

La preocupación inmediata de los refugiados se centra con el día a día en los abarrotados campamentos de refugiados de Cox's Bazar, en el sureste de Bangladesh.

"La situación en los campos es grave y los refugiados rohinyás se sienten inseguros, ya que son testigos de asesinatos y tiroteos arbitrarios", dijo a EFE un refugiado y defensor de los derechos de esta minoría, Kyaw Win.

Según la fuente, los rohinyás deberían "ser ayudados a dormir y comer como seres humanos", después de que la ONU recortase a ocho dólares al mes la ayuda para alimentos en los campamentos.

A pesar del estancamiento de su situación desde hace ya seis años, ni los rohinyás pierden la esperanza de regresar ni Bangladesh se ve con capacidad de integrar permanentemente a un millón de refugiados.

"No tenemos suficiente trabajo, cada año más de dos millones de bangladesíes entran al mercado laboral y no damos abasto para darles empleo, así que para nosotros no es posible absorber a los rohinyás", dijo a EFE el ministro de Relaciones Exteriores, AK Abdul Momen. EFE

