Jordi Cruz y Rebecca Lima, padres de su primer hijo

Siempre tan discreto con su vida privada, no es habitual ver a Jordi Cruz hablando de su vida privada en los photocalls o por redes sociales, pero hoy ha sorprendido a todos sus seguidores colgando un vídeo en su perfil de Instagram para informarles de que se ha convertido en papá. Muy enamorado de Rebecca Lima desde 2019, era ella quien anunciaba su embarazo colgando unas imágenes en blanco y negro luciendo tripita. Un momento súper dulce para ambos que no dudaban en mostrarse de lo más felices ante la llegada de su primer hijo común. Eso sí, pocas han sido las declaraciones que ambos han hecho estos meses. Hoy, el rostro conocido de televisión ha colgado un vídeo diciendo lo siguiente: "Amigos y amigas cómo estáis, yo un poco cansado, pero extremadamente feliz porque ha nacido nuestro bebé os lo quería contar hace cuatro días, pero no quería porque se me estaba cayendo toda la baba. Guapo a rabiar, ha salido a su madre y bueno, buenísimo, también ha salido a la madre en eso". Jordi ha compartido con sus fans que su pequeño ha pesado tres kilos y medio y ha medido 50 cm... todo ello con una sonrisa en su rostro y agradeciendo al personal de la Clínica Quirón el trato que han recibido durante estos días.