El presidente de Lituania asegura que la muerte de Prigozhin no traerá más seguridad a la región

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha asegurado este jueves que la muerte del jefe del grupo de mercenarios ruso Wagner, Yevgeni Prigozhin, por un accidente aéreo en la víspera no traerá más seguridad a la región. "Realmente no deberíamos pensar que la muerte de Prigozhin nos hace sentir más tranquilos o que de alguna manera mejora la situación de seguridad", ha dicho Nauseda, quien actualmente se encuentra de visita en Kiev, desde donde ha pronunciado un discurso por el Día de la Independencia de Ucrania. En este sentido, el mandatario lituano ha sentenciado que el grupo Wagner "sigue donde está" y no ha desaparecido, por lo que su objetivo sigue siendo "desestabilizar la región", especialmente en el marco de la invasión rusa de Ucrania, ha recogido el portal de noticias báltico Delfi. "Nuestra tarea, nuestro deber sagrado, es proteger la seguridad de nuestras fronteras: eso es lo más importante. Sin duda, debemos estar preparados para defender nuestra seguridad junto con nuestros socios más leales", ha agregado. Por otro lado, durante su discurso por el Día de la Independencia ucraniana, Nauseda ha recordado que Lituania "seguirá brindando asistencia integral" a Kiev, tanto en el terreno militar como en el humanitario. "Juntos reconstruiremos Ucrania y nos esforzaremos para que su país forme parte de la comunidad euroatlántica", ha aseverado. La agencia federal del transporte aéreo confirmó el miércoles a última hora que el líder de Wagner figuraba entre los pasajeros de un avión privado que se estrelló por causas desconocidas. Murieron las diez personas que viajaban a bordo, entre las que también figuraba Dimitri Utkin, otro de los fundadores del grupo de mercenarios. Lituania, país báltico que forma parte de la Alianza Atlántica, ha reforzado la frontera con Bielorrusia ante el aumento de las tensiones por la presencia del Grupo Wagner y por el traslado de armamento militar desde Rusia a territorio bielorruso.