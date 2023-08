El ministro de Defensa de Colombia insiste en que no hay información sobre el atentado contra el fiscal

El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, ha insistido este miércoles en que ninguna agencia de Inteligencia del país tiene información sobre el supuesto atentado que estaría planeando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el fiscal general, Francisco Barbosa. El titular de la cartera ha remarcado su posición "porque esto obedece a una verificación juiciosa y un análisis de todo lo encontrado y de cómo se fueron desarrollando estos acontecimientos", según ha explicado, tras indicar que se hicieron "todas las verificaciones con cada uno de los organismos que conforman las unidades de Inteligencia". "Nosotros no entramos en contradicción con la Fiscalía General, habíamos asumido después de la reunión del 9 de agosto con el señor fiscal y la señora vicefiscal que haríamos todas las verificaciones, mientras tanto, no haríamos una declaración (...)", ha declarado el ministro, tal y como recoge la emisora W Radio. Velásquez ha apuntado a que el Gobierno ha "mantenido la prudencia" de lo acordado porque "temas de estos no son para discutir públicamente". En este sentido, ha reaccionado la vicefiscal general, Martha Yaneth Mancera, que ha considerado que existe una desconexión entre la cúpula militar y las bases del Ejército, por lo que baraja dos posibles opciones, que los altos cargos no hayan recibido toda la información o que estos no quieran darle credibilidad. Los comentarios de la vicefiscal han llegado después de que el Gobierno colombiano y la cúpula militar negaran tener conocimiento del plan del ELN para cometer un atentado contra Barbosa y dos personas más, el general Eduardo Zapateiro y la senadora uribista María Fernanda Cabal. La Procuraduría de Colombia abrió pesquisas contra el comandante del Ejército, el general Luis Ospina, por haber supuestamente ocultado dicho plan tras haber sido informado por los servicios especiales del Ejército de estas intenciones de atentar contra Barbosa hasta dos meses antes de que se filtraran las amenazas. Según la información recabada por la Fiscalía, cinco altos mandos de la guerrilla se reunieron en Venezuela para orquestar el plan, si bien desde el ELN negaron el complot y afirmaron que todo forma parte de una estrategia para "crear confusión" y enturbiar las negociaciones de paz con el Gobierno.