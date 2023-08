El historiador Orlando Figes ve en muerte de Prigozhin una demostración de poder de Putin

Santander (España), 24 ago (EFE).- El historiador británico Orlando Figes afirmó que la muerte del líder del grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin es "la conclusión lógica" del motín que encabezó en junio y opinó que el presidente ruso, Vladimir Putin, "necesitaba demostrar que hay un solo poder en Rusia".

El historiador, experto en la historia de Rusia, fue preguntado este jueves por el accidente del avión donde viajaba el jefe del Grupo Wagner, en una rueda de prensa previa a la ceremonia para investirle doctor honoris causa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander (norte de España).

Figes dijo que no está "sorprendido" y aunque "no habrá respuestas a la pregunta de si Putin fue responsable de este llamado 'accidente'", consideró que se puede "asumir que fue un asesinato ordenado" por el presidente ruso.

"Necesitaba demostrar que solo hay un poder en Rusia", valoró el historiador, quien argumentó que el motín que encabezó Prigozhin el pasado junio demostró que el régimen ruso está "muy enraizado en el poder" y que no se erosiona por "rebeliones o protestas populares".

"Como era de esperar, Putin ha utilizado el motín para hacer una limpieza en los mandos militares y probablemente veamos también una purga en las fuerzas de seguridad", analizó el historiador.

A su vez afirmó que la muerte de Prigozhin es una "advertencia" para las élites "que hasta ahora estaban calladas en la campaña de la guerra": "No se desafía a Putin".

La muerte de Prigozhin muestra, según Figes, la "fortaleza" del régimen de Putin, algo negativo para conseguir la paz en Ucrania, ya que en opinión del historiador "la única manera de acabar con esta guerra es vencer a este régimen".

El deceso del líder de Wagner "muestra que la palabra de Putin no vale nada: no se puede negociar con este régimen", incidió el historiador al tiempo que lamentó que los diálogos de paz no sean "posibles en este momento" porque la contraofensiva ucraniana no ha generado una "presión suficiente".

Por ello vaticinó un "conflicto enquistado": "Van a ocupar una parte de Ucrania y no creo que pueda unirse a la Unión Europea ni a la OTAN, al menos en que cambien su política" de adhesión. EFE

