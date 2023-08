Argentina se quedará en el Mercosur si Bullrich gana las elecciones de octubre

Buenos Aires, 24 ago (EFE).- Argentina se quedará en el Mercado Común del Sur (Mercosur) y no cerrará el comercio con Brasil y Chile si Patricia Bullrich gana las elecciones del 22 de octubre, según afirmó la propia candidata presidencial de la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha).

"No queremos cerrar ni el comercio con Brasil ni el comercio con Chile", dijo Bullrich, en su discurso en la vigésima edición del Consejo de las Américas (Council of the Americas), en Buenos Aires, diferenciándose así del candidato del partido ultraderechista La Libertad Avanza, Javier Milei.

Bullrich calificó a Brasil y a Chile de "aliados comerciales estratégicos de Argentina" y contó que si se avanzara en esa línea "desaparecerían" las fábricas de autos y de maquinaria agrícola del país sudamericano.

"No vamos a cerrar ningún comercio con Brasil, ni nos vamos a ir del Mercosur", enfatizó Bullrich.

"Sí vamos a apurar un tratado de libre comercio para que Argentina entre sin aranceles a la mayor cantidad de países del mundo", propuso.

Bullrich se distanció así del candidato libertario Javier Milei, quien propone salir del Mercosur por ser una unión aduanera defectuosa que favorece a "empresarios prebendarios".

También se diferenció del Gobierno de Alberto Fernández (peronista), al manifestar su "posición contraria" al ingreso de Argentina al bloque de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que se confirmó este jueves, y afirmar: "Argentina, bajo nuestro gobierno, no va a estar en el BRICS".

La coalición Juntos por el Cambio quedó en segundo lugar (28,27 %), detrás de Milei (30,04 %) y por delante de la coalición oficialista Unión por la Patria (peronista), que lleva al ministro de Economía actual, Sergio Massa (27,27 %).

En las primarias celebradas el 13 de agosto, Bullrich ganó la interna de Juntos por el Cambio, pero resultó la tercera candidata más votada, con 16,98 % de los votos.

En su discurso de este jueves, Bullrich propuso el "orden que necesita la democracia", "un capitalismo de reglas", "cambiar el régimen económico", "desregular la economía", "modernizar las leyes laborales" y terminar con "los privilegios".

Nuevamente se diferenció de Milei al afirmar que Juntos por el Cambio "lo puede hacer" por el avance de su formación en el territorio.

Bullrich prometió una "estabilización económica", que implica "déficit (primario) cero en el primer presupuesto para bajar la inflación", una nueva carta orgánica para el Banco Central argentino que además de darle autonomía y autoridades, dispondrá "la prohibición de cepos", en referencia a las restricciones cambiarias, y "nunca" llevar dinero del Central para financiar al Tesoro.

Y propuso un Estado con prioridad en salud, educación, fuerza armadas y fuerzas de seguridad.