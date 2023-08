Argentina e Irán entre los seis países invitados a unirse al BRICS

(Bloomberg) -- Los principales países de mercados emergentes invitaron a Arabia Saudita, Irán, Egipto, Argentina, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos a unirse a su bloque en un esfuerzo por expandir su influencia global.

Los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica acordaron ampliar el grupo BRICS a partir del 1 de enero en una cumbre celebrada esta semana en Johannesburgo, señaló el jueves el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa. Será la primera expansión del grupo desde 2010.

La incorporación de Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, junto con Rusia, Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Brasil, reúne a varios de los mayores productores de energía con los mayores consumidores del mundo en desarrollo, lo que otorga al bloque un enorme peso económico. Dado que la mayor parte del comercio mundial de energía se realiza en dólares, la ampliación también mejora su capacidad para impulsar un mayor intercambio comercial en monedas alternativas.

“Llegamos a un consenso sobre la primera fase de este proceso de expansión y seguirán otras fases”, dijo Ramaphosa en una reunión informativa conjunta con los demás líderes del grupo. También se llegó a un acuerdo sobre la necesidad de revisar la arquitectura financiera mundial y las instituciones clave para hacer que el mundo sea más equitativo, inclusivo y representativo, sostuvo.

Un BRICS ampliado también significaría una mayor influencia de la alianza en los asuntos mundiales y podrá dar lugar a un tipo diferente de economía global, según Bloomberg Economics. Esto se debe a que, en comparación con el Grupo de los Siete, el BRICS está menos orientado al mercado.

Lo que dice Bloomberg Economics...

“Los miembros originales del BRIC tenían dos cosas en común: grandes economías y altas tasas de crecimiento potencial. El BRICS-11 ampliado es un grupo menos coherente: algunos atraviesan crisis, otros prosperan. Esto podría indicar una ampliación de la agenda más allá de la economía”

— Ziad Daoud, economista jefe de mercados emergentes

“La ampliación del BRICS está impulsada por el deseo de construir una alternativa a un sistema internacional centrado en la hegemonía estadounidense”, dijo Hasnain Malik, estratega de Tellimer en Dubai. “Se debe hacer una distinción entre el uso del dólar estadounidense como moneda comercial, que puede erosionarse a medida que muchos busquen una alternativa, y como moneda de reserva, con la que casi ningún otro país o grupo de países tiene el tamaño, la credibilidad institucional y las características de libre convertibilidad, para competir”.

La iniciativa de una expansión fue impulsada en gran medida por China, pero contó con el respaldo de Rusia y Sudáfrica. A India le preocupaba que un BRICS más grande transformara al grupo en un portavoz de China, mientras que a Brasil le inquietaba alienar a Occidente.

Charlie Robertson, jefe de estrategia macro de la firma de inversiones de mercados emergentes FIM Partners, dijo que el BRICS había hecho poco desde su formación en 2009-2010, y no espera que eso cambie significativamente.

“Una creación significativa del BRICS es el Nuevo Banco de Desarrollo. La expansión del BRICS y, por lo tanto, la adhesión del NBD es importante”, afirmó. “Ya sea Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos inyectando capital, o Egipto, Argentina, Etiopía y probablemente Irán recurriendo a ese capital, el banco ha sido una incorporación bienvenida a la arquitectura financiera global”.

Más de 20 naciones del Sur Global habían solicitado formalmente su adhesión antes de la cumbre.

Indonesia pidió que se aplazara su incorporación porque quería consultar con sus homólogos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y podría ser admitida en uno o dos años, según dijo en una entrevista Anil Sooklal, embajador de Sudáfrica ante el BRICS. “Hubo un amplio consenso sobre todos los demás países, lo que facilitó mucho la selección”.

El presidente chino, Xi Jinping, calificó la expansión del BRICS como un acontecimiento histórico y un nuevo punto de partida para la cooperación entre las naciones en desarrollo, mientras que el primer ministro indio, Narendra Modi, dijo que su nación trabajará con los aspirantes a miembros para que ingresen al grupo.

“En cierto sentido, los sauditas, los emiratíes en particular, y los egipcios, hasta cierto punto, tienen ambiciones de gobernanza global y ven la adhesión como una forma de ejercer liderazgo y lograr su ambición global”, dijo Hasan Alhasan, investigador de política de Medio Oriente en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Baréin. Esto no significa que estén abandonando su asociación estratégica de seguridad con Estados Unidos, sino que están “creando coaliciones en función de cada asunto dependiendo de dónde estén sus intereses nacionales”, dijo.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original:BRICS Asks Saudi, Iran, Other Nations to Join to Add Heft (2)

