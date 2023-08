Aganzo: "El CSD tiene que trasladar una suspensión de Rubiales al TAD para su inhabilitación"

La presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, ha dejado claro que la decisión sobre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tras su comportamiento con Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino, "corresponde al Consejo Superior de Deportes (CSD)", el organismo que debería "trasladar una suspensión al TAD" la suspensión del mandatario, "para su posterior inhabilitación". En declaraciones a Europa Press Televisión, ha destacado que le preocupan las palabras del ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miquel Iceta, "en las que indica que tendrá que actuar la Federación y si no actuarán ellos", ya que, según apunta Aganzo, "es el CSD el que tiene esa responsabilidad y no debe aceptar solo ese castigo de la federación". "La Ley del Deporte lo deja muy claro, aparte de los protocolos que tiene el CSD, las federaciones de fútbol y las federaciones del deporte, quedan muy claras. Otra cosa es la aplicación, lógicamente", ha indicado. En este sentido, Aganzo cree que "esa aplicación debe realizarse por parte CSD y no que sea la federación la que ponga ese castigo". "No tendría ningún tipo de sentido y creo que la imagen que daríamos a nivel nacional e internacional sería terrible en esa bandera que tiene el gobierno de defender los derechos de la mujer", ha añadido. "El CSD es el que tiene que tener esa responsabilidad y no aceptar ese pacto sobre la posibilidad de la RFEF en ponerle ese castigo a su presidente y esperemos que tome cartas en el asunto y que quede bien claro", ha indicado. La AFE ha lamentado que esta polémica haya opacado "el hito conseguido por nuestras compañeras" y que "desgraciadamente, haya pasado a un segundo plano para dedicarnos a la política". "Ha empañado totalmente la imagen del fútbol femenino y toda la lucha de generaciones de compañeras que saben lo que han sufrido para que actualmente nuestras compañías sean campeonas del mundo y, desgraciadamente, se ha empañado todo con gestos y con una mala praxis del presidente de la federación", ha enfatizado. La AFE ha dejado claro que ellos no van en contra de Rubiales, ni de nadie sino que, según cree, la institución tiene que estar por encima de todo y los nombres tienen que quedar totalmente aparte. "Lo único que pedimos es eso que se actúe como se debe de actuar y que realmente se proteja y que no se ponga la presión en la jugadora", ha aclarado.