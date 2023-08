VÍDEO: El número de personas desaparecidas en Hawái por los incendios forestales oscila entre 1.000 y 1.100

Las autoridades estadounidenses han reconocido que no está claro el número de personas desaparecidas por los incendios forestales que comenzaron hace dos semanas en la isla hawaiana de Maui, debido a la falta de datos completos, pero cifran las personas "reportadas como desaparecidas" en un millar, mientras que ascienden a 115 los fallecidos confirmados. El jefe del FBI en Honolulú, Steve Merrill, ha proporcionado la nueva estimación de desaparecidos solamente un día después de que el alcalde del condado dijera que el número de desaparecidos rondaba los 850. "No queremos dejar ninguna piedra sin remover, por lo que estamos considerando a todos los que están en esa lista hasta que podamos demostrar que no están en ella", ha declarado Merrill, haciendo hincapié en que el número puede variar a medida que siga llegando nueva información. Además, ha señalado que, después de días en los que han trabajado cientos de equipos de búsqueda y rescate y decenas de perros rastreadores en la zona quemada, han conseguido rescatar a alrededor de 1.400 de las 2.500 personas que inicialmente fueron señaladas como desaparecidas. El presidente estadounidense, Joe Biden, estuvo este lunes en la isla, devastada por los incendios, donde evaluó la respuesta de las agencias gubernamentales al que ha sido el incendio forestal más mortífero del país en el último siglo, y prometió ayuda a los supervivientes. La respuesta inicial del mandatario a los incendios forestales de Maui generó críticas a principios de este mes, principalmente de los republicanos, que aprovecharon un período de silencio de casi cinco días entre los primeros comentarios de Biden sobre los incendios y la siguiente vez que abordó públicamente la tragedia. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/793615/1/numero-personas-desaparecidas-hawai-incendios-oscila-1000-1100 TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06