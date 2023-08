Un agujero negro gigante destruye una estrella masiva

Astrónomos han realizado un estudio forense exhaustivo de una estrella que se desgarró cuando se aventuró demasiado cerca de un agujero negro y luego sus entrañas fueron arrojadas al espacio. El Observatorio de rayos X Chandra de la NASA y el XMM-Newton de la ESA estudiaron la cantidad de nitrógeno y carbono cerca de un agujero negro que se sabe que ha destrozado una estrella. Los astrónomos creen que estos elementos se crearon dentro de la estrella antes de que fuera destrozada a medida que se acercaba al agujero negro. "Estamos viendo las entrañas de lo que solía ser una estrella", dijo en un comunicado Jon Miller, de la Universidad de Michigan, quien dirigió el estudio. "Los elementos que quedan son pistas que podemos seguir para descubrir qué tipo de estrella desapareció". Los astrónomos han encontrado muchos ejemplos de "eventos de perturbación de mareas" en los últimos años, donde las fuerzas gravitacionales de un agujero negro masivo destruyen una estrella. Esto provoca una llamarada, que a menudo se ve con luz óptica, ultravioleta y rayos X, a medida que los restos de la estrella se calientan. Este evento, denominado ASASSN-14li, destaca por varios motivos. En el momento del descubrimiento, en noviembre de 2014, se trataba de la perturbación de marea más cercana a la Tierra (290 millones de años luz) descubierta en aproximadamente una década. Debido a esta proximidad, ASASSN-14li ha proporcionado un extraordinario nivel de detalle sobre la estrella destruida. El equipo de Miller aplicó nuevos modelos teóricos para realizar estimaciones mejoradas, en comparación con trabajos anteriores, de la cantidad de nitrógeno y carbono alrededor del agujero negro. "Estos telescopios de rayos X pueden usarse como herramientas forenses en el espacio", dijo la coautora Brenna Mockler de los Observatorios Carnegie y la Universidad de California en Los Ángeles. "La cantidad relativa de nitrógeno a carbono que encontramos apunta a que el material del interior de una estrella condenada pesa aproximadamente tres veces la masa del sol". La estrella de ASASSN-14li es, por tanto, una de las más masivas (y quizás la más masiva) que los astrónomos hayan visto destrozada por un agujero negro hasta la fecha. "ASASSN-14li es emocionante porque una de las cosas más difíciles con las perturbaciones de las mareas es poder medir la masa de la desafortunada estrella, como lo hemos hecho aquí", dijo el coautor Enrico Ramírez-Ruiz de la Universidad de California, Santa Cruz. . "Observar la destrucción de una estrella masiva por un agujero negro supermasivo es fascinante porque se espera que las estrellas más masivas sean significativamente menos comunes que las estrellas de menor masa". A principios de este año, otro equipo de astrónomos informó sobre el evento "Scary Barbie", donde estimaron que una estrella con aproximadamente 14 veces la masa del sol fue destruida por un agujero negro. Sin embargo, esto aún no se ha confirmado como una perturbación de marea, ya que la estimación de la masa de la estrella se basa principalmente en el brillo de la llamarada, no en un análisis detallado del material alrededor del agujero negro como ocurre con ASASSN-14li. Otro aspecto interesante del resultado del ASASSN-14li es lo que significa para futuros estudios. Los astrónomos han visto estrellas moderadamente masivas como la de ASASSN-14li en el cúmulo de estrellas que contiene el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Por lo tanto, la capacidad de estimar masas estelares de estrellas perturbadas por mareas potencialmente brinda a los astrónomos una manera de identificar la presencia de cúmulos de estrellas alrededor de agujeros negros supermasivos en galaxias más distantes. Hasta este estudio, existía una gran posibilidad de que los elementos observados en rayos X pudieran provenir del gas liberado en erupciones anteriores del agujero negro supermasivo. El patrón de elementos analizado aquí, sin embargo, parece provenir de una sola estrella. Un trabajo anterior publicado en 2017 por Chenwie Yang de la Universidad de Ciencia y Tecnología en Hefei, China, utilizó datos ultravioleta del Telescopio Espacial Hubble de la NASA para mostrar que hay nitrógeno mejorado en comparación con el carbono en ASASSN-14li, pero en una cantidad menor que el de Miller. El equipo encontró utilizando datos de rayos X. Estos autores descubrieron que la estrella tenía sólo 0,6 veces la masa del Sol. El trabajo está publicado en The Astrophysical Journal Letters