Sumar cree que el PSOE "podría compartir" su propuesta de amnistía y pide que la investidura de Feijóo sea cuanto antes

La portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois, ha seguido apostando por su propuesta de amnistía y cree que este planteamiento "podría ser compartido" por el PSOE, asegurando que su formación no tiene "miedo a dialogar". A su vez, ha pedido que la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sea cuanto antes, aunque ha augurado que será "fracasada" porque no tiene los apoyos. En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha reconocido que la apuesta de Sumar por la desjudicialización de la política en Cataluña puede llegar a pasar por una amnistía, como están reclamando fuerzas independentistas para apoyar al candidato socialista, Pedro Sánchez. De hecho, Lois ha vuelto a abogar por dar estas "soluciones políticas" como una ley de amnistía que tenga "todas las garantías constitucionales", recordando que desde Sumar se está trabajando con un grupo de expertos constitucionales en este sentido. Y en este contexto, Marta Lois ha precisado que esta propuesta es en la que está trabajando Sumar, aunque considera que es un planteamiento que "podría ser compartida" por el PSOE. "No tenemos miedo a dialogar", ha proclamado la portavoz parlamentaria del partido liderado por Yolanda Díaz. LA INVESTIDURA DE FEIJÓO Asimismo, Marta Lois también se ha pronunciado sobre el encargo del Rey a Alberto Núñez Feijóo de acudir a la investidura. La portavoz de Sumar considera que el líder 'popular' está "haciendo perder mucho tiempo" porque augura un "fracaso" en esta sesión. Por ello, ha apostado porque esta investidura se realice cuanto antes para, según ha dicho, se ponga en marcha la reedición del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, y se quede fuera "la escenificación" de Feijóo. En cuanto a las negociaciones de su bloque, Marta Lois ha destacado la "discrección y la responsabilidad" para que haya "avances", aunque ha reconocido contactos con todas las fuerzas políticas para que estos acuerdos lleven a la conformación del Gobierno.