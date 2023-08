Rusia confirma la destitución del general Surovikin tras la fallida rebelión de Wagner

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha destituido al general Sergei Surovikin como jefe de las Fuerzas Aeroespaciales tras la fallida rebelión protagonizada en junio por el jefe del Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, y tras meses de especulaciones por su posible cese a causa de la revuelta. Surovikin, que no ha aparecido en público desde la fallida rebelión perpetrada por el grupo de mercenarios, ha sido reemplazado "temporalmente" por su adjunto, el coronel general Viktor Afzalov, han confirmado fuentes a la agencia de noticias estatal Sputnik. La información ya fue adelantada en la víspera por el periodista ruso y ex director de la ya clausurada emisora Eco de Moscú, Alexei Venediktov, en su perfil de Telegram, en el que aseguró que Surovikin había sido cesado, pero seguiría trabajando para el Ministerio de Defensa. Prigozhin encabezó el 24 de junio una rebelión que estalló después de que el grupo de mercenarios acusara al Ejército ruso de atacar presuntamente uno de sus campos de entrenamiento. Ante una aparente escalada, Surovikin se pronunció en un vídeo y pidió a su líder calmar la situación, así como la retirada de sus hombres. Otro de los que salió al paso en un intento por rebajar las tensiones después de que Wagner tomara sin resistencia la ciudad de Rostov y emprendiese camino a Moscú con sus tropas fue el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Gerasimov, quien sí ha vuelto a ser visto en público. Horas después, el presidente ruso, Vladimir Putin, logró frenar el motín a través de un acuerdo que implicó el repliegue de los mercenarios rusos, el exilio de su antiguo aliado a Bielorrusia y la retirada de cualquier posible cargo a los implicados en la revuelta. Tras el motín perpetrado por Wagner, fuentes de la Inteligencia estadounidense citadas por 'The New York Times' apuntaron a que el general ruso Surovikin --que entre octubre y enero comandó la ofensiva en Ucrania-- estaba al tanto de la revuelta y tenía conocimiento sobre los planes del grupo de mercenarios. Asimismo, varios medios opositores, como 'The Moscow Times', apuntaron a que el general ruso se encontraba detenido, mientras que el Kremlin se negó a confirmar su paradero ni a entrar en "especulaciones" sobre su posible arresto. Los servicios de Inteligencia de Reino Unido ya afirmaron a mediados de julio que las constantes apariciones en público del jefe adjunto de las Fuerzas Aeroespaciales, Viktor Afzalov, reforzaban la tesis de que el comandante fue "apartado" tras la rebelión. Por el momento, sigue en su puesto el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, al que Prighozin --quien ahora se encuentra presuntamente en África-- tenía en el punto de mira por su supuesta mala gestión de la ofensiva militar en Ucrania.