Ribera respeta la investidura de Feijóo pero ve "difícil" que prospere: "No hay que engañarse con la suma de los votos"

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, ha dicho este miércoles que hay que ser "respetuoso" con la decisión del Rey Felipe VI de proponer a Alberto Núñez Feijóo para la investidura como presidente de España si bien ha pronosticado que es "difícil" que prospere. En declaraciones a los periodistas con motivo de una visita al Puesto de Mando Avanzado de Arafo para conocer la evolución del incendio forestal de Tenerife ha apuntado, no obstante, que "no hay que engañarse con la suma de votos" que pueda obtener. Ribera ha comentado que la investidura de Feijóo, prevista para mediados de septiembre, generará un "cierto retraso" en lo que pueda ser la formación de Gobierno y ha sostenido que "habrá que ver" como evolucionan sus negociaciones durante las próximas semanas y "cuantos apoyos puede suscitar y si hay otra candidatura para tener mayoría absoluta". En todo caso, ha destacado que todas las opciones de Gobierno "son legítimas" y "no se puede imponer" una mayor legitimidad de una candidatura avalada por once millones de votos sobre otra, respaldada por doce millones, que permitió conformar la Mesa del Congreso.