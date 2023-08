Piden en Ciudad de México que no se ratifique a magistrado acusado de abusar de sus hijas

Ciudad de México, 23 ago (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil pidieron este miércoles ante el Congreso de Ciudad de México que los congresistas no permitan la ratificación de Manuel Cavazos como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la capital, acusado de haber abusado de sus dos hijas.

Mariel Albarrán, madre de las niñas, aseguró que después de cuatro años de lucha se han sentido no solo ignoradas por las autoridades, sino también violentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx) que no les ha dado soluciones y a quien acusó de haber incluso modificado transcripciones de declaraciones de sus hijas.

"Me he enfrentado contra todo el sistema, esta lucha no ha sido solo contra el agresor. Me he enfrentado contra abogados corruptos y contra el propio sistema porque él es poderoso porque pertenece al sistema de procuración y administración", declaró Albarrán en entrevista con EFE.

La mujer detalló que son siete las carpetas de investigación abiertas al respecto del caso y que la última la judicializaron por corrupción de menores, acusándola a ella de haber manipulado a sus hijas. "Ojalá fuera solo mi dicho, pero mis hijas verbalizaron en múltiples ocasiones las violencia que vivieron", señaló.

Será el próximo 7 de septiembre cuando Albarrán sabrá si la vinculan a proceso.

Explicó también que hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos capitalina en la que instan a la Fgjcdmx a expedir lineamientos para abordar este tipo de casos en los que un funcionario público es acusado de abuso sexual infantil.

También indicaban a la instancia a ofrecer una disculpa a Albarrán y a sus hijas, pero nada de eso sucedió hasta el momento.

Las manifestantes pertenecientes a organizaciones exigieron que no se ratifique al magistrado con base en la ley llamada 3 de 3, que entró en vigor en mayo de 2023 en Ciudad de México y que determina que no pueden ocupar cargos públicos las personas con antecedentes de violencia machista.

Junto a organizaciones de la sociedad civil, Albarrán empapeló las afueras del edificio del Congreso, ubicado en el centro histórico de la ciudad, con la cara de Cavazos y la palabra "abusador" así como el rostro de Ernestina Godoy, titular de la Fgjcdmx, a quien señala como cómplice.

Después de hablar con los medios de comunicación, la mujer entró al edificio a ser atendida, dijeron, por dos diputadas del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Hoy estamos aquí para pedirle al Congreso, a los diputados, que no ratifiquen a un pederasta. ¿Cómo trataría él un feminicidio, un caso de violencia contra las mujeres o de abuso sexual otros casos cuando es un agresor? Se ha dedicado a violentarnos se convirtio en agresor vicario", terminó Albarrán sobre Cavazos, cuya fecha de ratificación por parte del congreso para regresar a ser magistrado todavía no está establecida. EFE

ia/scr/laa

(foto)