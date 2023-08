Luis Rubiales, ¿presionó a Jenni Hermoso para que saliese en su defensa?

Luis Rubiales intentó que Jennifer Hermoso le mostrase su apoyo públicamente y saliese a su lado en el vídeo que publicó disculpándose por el beso que dio a la futbolista sin su consentimiento durante la celebración de la victoria de la Selección Femenina de Fútbol en la final del Mundial celebrado en Sidney el domingo. Así lo desvela 'Relevo.com', que asegura que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, consciente de que su puesto 'pendía de un hilo' por su controvertida muestra de cariño espontáneo a la jugadora, la presionó en el avión de regreso a España para que diese la cara por él y le restase importancia a su polémico beso. Según el medio digital, Rubiales llegó incluso a pedirle a Jenni que lo hiciese "por sus hijas". "Necesito que salgas conmigo, mi puesto está en juego" le habría dicho. Sin embargo, la futbolista se habría negado -pese a que su relación siempre ha sido buena- porque consideraba que era él, y no ella, quien diese explicaciones sobre su beso. Ante la negativa de la madrileña a apoyarle públicamente -y ni siquiera a pronunciarse sobre el asunto porque no quiere que empañe su gesta en el Campeonato del Mundo- 'Relevo.com' afirma que el seleccionador nacional, Jorge Vilda, se habría acercado hasta en tres ocasiones a la familia de Hermoso para que intentasen convencerla de que saliese en el vídeo al lado de Rubiales. Sin embargo, Jenni tenía clara su postura y no cedió. Una presión inaceptable sobre la jugadora que no ha hecho más que aumentar las voces que exigen una dimisión por parte del presidente de la RFEF, que además de por su polémico beso, también está siendo duramente criticado por los gestos obscenos que hizo en el palco del estadio tras la victoria de España en presencia de la Reina Letizia y de la Infanta Sofía. Mientras Rubiales guarda silencio y no ha dado un paso al frente en medio de la polémica, la Federación de Fútbol ha convocado una asamblea extraordinaria para este viernes en la que se decidirá su futuro.