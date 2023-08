Las jugadoras de La Roja se divierten en Ibiza tras su aplaudida victoria

Disfrutando al máximo de su título de campeonas del Mundo a pesar de la polémica que se ha originado con el Presidente de Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, las jugadoras de la Selección Nacional de Fútbol se han dado un chapuzón este miércoles en las aguas paradisíacas de la isla pitiusa... eso sí, los rostros, a pesar de la felicidad del momento, mostraban seriedad. Las campeonas están aprovechando su viaje a Ibiza para recibir un homenaje por la gesta histórica que han conseguido para el deporte español y se han dejado ver esta tarde mucho más sonrientes que esta mañana. Un momento súper especial que se ha visto empañado por la polémica con Rubiales, de la que no han querido hacer ningún comentario al respecto durante estos últimos días, sobre todo desde que llegaron a España. Parece que todas ellas han decidido guardar silencio y no echar más leña al fuego sobre el famoso beso que le dio a Jenni Hermoso y sobre el trato que tendría hacia todas ellas. A diferencia de esta mañana, las jugadoras se han mostrado de lo más felices por su victoria y no han dudado en sonreír continuamente mientras conversaban entre ellas o incluso aprovechaban la bonita estampa para fotografiarse juntas. Para combatir las altas temperaturas, las jugadoras de fútbol no han dudado en tirarse al agua juntas o disfrutar del mar con tablas intentando aguantar el equilibrio. Un día que han exprimido al máximo en alta mar después de comer juntas y disfrutar de esas aguas como merecido descanso.