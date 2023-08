Las campeonas del mundo sonríen en sus vacaciones por Ibiza

Las jugadoras de la selección española de fútbol se han dado un chapuzón este miércoles en las aguas de Ibiza, disfrutando de su reciente título de campeonas del mundo a pesar de la polémica originada con Luis Rubiales, presidente de Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Las flamantes campeonas están aprovechando su viaje a la isla balear para recibir un homenaje, por la gesta conseguida para el deporte español, y se han dejado ver por la tarde mucho más sonrientes que en su excursión matutina. Un momento especial empañado por la polémica con Rubiales, de la que no han hecho comentarios durante estos últimos días, sobre todo desde que llegaron a España. Parece que han decidido guardar silencio y no echar más leña al fuego sobre el beso que el presidente de la RFEF dio sin permiso a Jenni Hermoso durante la entrega de trofeos del Mundial. Para combatir las altas temperaturas, y mientras aprovechaban la estampa para fotografiarse juntas, las futbolistas no han dudado en disfrutar del agua con tablas e intentando aguantar el equilibrio. Un día que han exprimido al máximo en alta mar después de comer juntas.