John McEnroe: "Alcaraz es el mejor jugador que he visto a su edad"

El extenista John McEnroe ha alabado este miércoles al español Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo y "el mejor jugador" que el estadounidense ha visto "a su edad", asegurando que desea volver a ver más duelos entre el murciano y el serbio Novak Djokovic, después de la final del Masters 1.000 de Cincinnati. "Lo que ha hecho Alcaraz el último año es increíble. Se ha puesto en una posición en la que se habla de él de la misma forma que de Novak y Rafa (Nadal) de una manera increíble", señaló el extenista en declaraciones a Eurosport. McEnroe se deshizo en elogios hacia Carlos Alcaraz, deteniéndose en su fulgurante inicio como tenista profesional, por lo que considera que es "el mejor jugador" que ha visto "a su edad". "Es increíble lo bueno que es ya. Novak es increíble lo bueno que sigue siendo", agregó. "Aunque en Estados Unidos quieres ver a un estadounidense jugar, todo el mundo dice 'oh, quiero ver a Alcaraz jugar contra Novak', porque no le permitieron jugar. Ese fue el primer torneo que jugó en dos en Estados Unidos. Todo fue una locura. Es una gran historia", comentó sobre la final del Masters 1.000 de Cincinnati. Y es que McEnroe solo quiere ver un enfrentamiento en la final del US Open entre "el mejor de los tiempos" y "la joven superestrella". "Es increíble. Me encantaría ver ese partido nuevamente. Los últimos dos partidos han sido partidos reñidos e increíbles. Esperemos que dure", zanjó.