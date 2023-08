James Harden, multado con casi 100.000 euros por sus comentarios despectivos sobre los 76ers

El jugador de los Philadelphia 76ers James Harden ha sido multado con casi 100.000 euros por la NBA por sus comentarios despectivos contra el presidente de Operaciones del equipo, al que acusó de ser un "mentiroso", aunque la competición confirmó que lo castiga por decir públicamente que no cumpliría los servicios exigidos en su contrato a menos que fuera traspasado. "Daryl Morey es un mentiroso y nunca formaré parte de una organización de la que él forme parte", señaló Harden en un vídeo viral de la semana pasada, repitiendo esta afirmación en un par de ocasiones. Unas declaraciones que le van a costar caro, concretamente unos 92.000 euros, aunque la competición castiga al base por decir públicamente que no realizaría los servicios exigidos en su contrato de jugador a menos que fuera traspasado. Y es que el jugador estaría forzando su salida, después de que ejerciera incluso su opción de contrato por unos casi 33 millones de euros para la próxima temporada. Sin embargo, los 76ers solo aceptaría que se marchara por un cambio adecuado y justo. Ahora, la NBA confirmó que Harden criticó a Morey porque el jugador creía que su equipo no accedería a esa petición de traspaso.