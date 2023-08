Jagoba Arrasate: "Ellos tienen la experiencia europea, pero nosotros tenemos la ilusión"

El entrenador del CA Osasuna, Jagoba Arraste, reconoció que el Brujas tiene "la experiencia europea" de cara al 'playoff' por jugar la Conference League que tendrá su partido de ida este jueves en El Sadar, pero apuntó a la "ilusión" del equipo 'rojillo'. Arrasate compareció en la rueda de prensa previa junto al capitán del equipo, Unai García, de cara al regreso europeo de Osasuna 16 años después. "Ellos tienen experiencia en Europa, no en esta competición sino en la Champions, sin ir más lejos el año pasado, pero nosotros tenemos la ilusión de vivir una noche europea, una eliminatoria especial", destacó el técnico. "El equipo si el año pasado quedo séptimo es porque tiene argumentos para competir contra este tipo de equipos y más que la calidad del rival, que claro que lo tenemos que tener en cuenta, en lo que estamos pensando es que tenemos que hacer un buen partido para sacar un buen resultado", añadió. Pese al sentimiento y las ganas, Arrasate también apuntó que su equipo tiene que tener cabeza en una eliminatoria a ida y vuelta. "El corazón es súper importante, pero la cabeza también sobre todo porque hay un partido de vuelta. El equipo tiene esa madurez, si miramos hacia atrás hace unos meses también hemos jugado eliminatorias y partidos importantes", apuntó. "El equipo está preparado, como es una eliminatoria tenemos que tener en cuenta esos detalles", añadió, viendo "ilusión, ojos brillantes", en sus jugadores. "Hay algunos jugadores que ya han jugado en Europa, otros no, sabemos que es especial, especial poder jugar con el equipo de tu tierra también, entonces hay muchísima ilusión. Sabemos lo que tenemos enfrente, es bonito, es difícil, pero tenemos que ir a por ello", terminó. Por su parte, Unai García confesó las ganas de "vivir una noche muy bonita en El Sadar". "Es una eliminatoria muy bonita, que nos puede marcar la temporada, y haremos todo lo posible, sabemos que el Brujas es un equipazo, el año pasado pasaron de grupos con buenos equipos y no va a ser nada fácil. Con ganas de vivir una noche muy bonita en El Sadar, de dar una alegría a la afición y el jueves que viene que nos acompañen a Brujas", dijo. El capitán celebró en lo personal poder vivir la experiencia europea después de tantos años en Osasuna. "Es muy bonito, son muchos años en el club, quemando etapas, paso a paso desde pequeño, y después de algún año en el primer equipo con momentos duros mañana poder disfrutar de Europa es una pasada", comentó.