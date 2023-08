El PSOE apuesta por ceder diputados a Junts para que forme grupo propio en el Congreso

El PSOE tiene intención de ceder diputados a Junts para que los de Carles Puigdemont consigan formar grupo parlamentario propio en el Congreso, según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas. El plazo para constituir grupo acaba a las 14 horas de este viernes, aunque no será hasta el próximo lunes cuando la Mesa del Congreso estudie los escritos presentados y decida si da su visto bueno. La autorización del grupo propio es una exigencia preliminar de los independentistas para poder hablar de la investidura de Pedro Sánchez. El Reglamento de la Cámara establece que, para formar grupo parlamentario en el Congreso se requiere tener más de 15 diputados, o bien un mínimo de cinco escaños más el 5% de los votos del conjunto de España o el 15% en las circunscripciones donde se haya concurrido. CONDICIÓN PREVIA PARA NEGOCIAR LA INVESTIDURA Pero Esquerra Republicana y Junts, con sus siete diputados cada uno, no llegan al 15% en todas las circunscripciones, solo en dos, y ni siquiera alcanzan ese porcentaje en el conjunto de Cataluña, por lo que su constitución como grupo propio está en el alero. Sumar ya anunció su intención de ceder sendos diputados a ERC en las provincias donde los de Gabriel Rufián no lleguen al 15%. Después esos dos diputados abandonarían el grupo independentista para adscribirse al de Yolanda Díaz. Y fuentes socialistas han confirmado que el PSOE baraja la misma fórmula con Junts, aunque faltan por perfilar los detalles. La vía de la cesión de diputados se ha utilizado en legislaturas precedentes, como cuando UPN se sumaba a CC para que los canarios tuvieran grupo o el Foro ayudó a UPyD a llegar al 5% nacional, pero hay un precepto en el reglamento que limita mucho este tipo de préstamos. EL REGLAMENTO IMPIDE DIPUTADOS DE UN PARTIDO EN DOS GRUPOS DISTINTOS Así, el artículo 23.2 del Reglamento establece que "en ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado diputados que pertenezcan a un mismo partido", una medida que se adoptó para evitar lo que ocurría en la Transición, cuando el PSOE se subdividía en grupos socialistas de Euskadi o Cataluña, además del español. Y en el caso actual podría interpretarse que hay diputados de Sumar en dos grupos parlamentarios (Sumar y ERC), y del PSOE en dos (Grupo Socialista y el que registre Junts). Una vez que se inscriban los grupos, el órgano de Gobierno de la Cámara podrá recabar los informes jurídicos pertinentes para avalar su decisión y dar vía libre a los grupos de ERC y Junts, aprovechando que PSOE y Sumar se hicieron con la mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara.