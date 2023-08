El PSOE acusa a Feijóo de querer repetición electoral y evita hacer "especulaciones" sobre la amnistía de Junts

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha augurado un "fracaso" en la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusándole de orquestar una "estrategia" para ir a una repetición electoral. A su vez, ha evitado hablar de "especulaciones" sobre la amnistía que está reclamando Junts ante su posible apoyo a Pedro Sánchez. "Es una estrategia para ver si consiguen la repetición de elecciones, pero los ciudadanos no se equivocan cuando votan", ha censurado Patxi López en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha reaccionado de esta manera el encargo del Rey a Feijóo de una investidura. En este contexto, el portavoz socialista, que ha dicho respetar la decisión del jefe del Estado, sí que considera que la investidura de Feijóo "está avocada al fracaso", como ya ocurrió en las votaciones de la Mesa del Congreso. Por ello, Patxi López no cree que los 'populares' finalmente acaben consiguiendo los al menos cuatro apoyos que le quedan para que Feijóo se convierta en el próximo presidente del Gobierno, remitiéndose a la negativa del PNV a dar sus votos. "EJERCICIO DE DILATACIÓN" Asimismo, ha acusado al PP de hacer "un ejercicio de dilatación" al anunciar que iniciará los contactos con los grupos la próxima semana amparándose en que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha dejado de tiempo hasta el viernes para conformarse los grupos parlamentarios, algo que desde el PSOE lo ven como "una excusa que no se cree nadie". Sobre las exigencias de formaciones independentistas como Junts, que reclama la amnistía, el portavoz del PSOE ha evitado hacer "especulaciones" que, según ha dicho, den lugar a "interpretaciones", por lo que ha apostado por dar "discrección" a las negociaciones.