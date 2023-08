El presidente Mnangagwa vaticina una gran participación en las elecciones de Zimbabue

El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, ha vaticinado una gran participación en las elecciones que se están celebrando este miércoles tras acudir con la primera dama, Auxillia Mnangagwa, a votar, en unos comicios marcados por la honda crisis económica que golpea al país y la persecución de rivales políticos. "He cumplido con mi deber como ciudadano del país al decidir quien deber ser el presidente", ha manifestado Mnangagwa al salir del centro de votación, en el distrito de Chirumhanzu, según recoge el diario zimbabuense 'The Herald'. Mnangagwa ha destacado que en estos comicios ha habido una mayor conciencia por parte de la población, incluyendo las generaciones más jóvenes, que "están muy interesadas" en votar. "Esta vez tuvimos una gran participación", ha remachado el presidente de un país gobernado durante cuatro décadas por el mismo partido. "Ahora tenemos más de seis millones de votantes registrados, la última vez tuvimos alrededor de cinco millones, por lo que tenemos un millón y medio más", ha recalcado Mnangagwa. La hiperinflación y la corrupción vuelven a poner en duda más de 40 años de control de la Unión Nacional Africana de Zimbabue - Frente Patriótico (ZANU-PF). La oposición liderada por la Coalición de Ciudadanos por el Cambio (CCC) de Nelson Chamisa espera que la crisis económica acabe decantando a su favor unos comicios bajo enormes dudas sobre su transparencia. Los zimbabuenses eligen este miércoles no solo al nuevo presidente del país, sino también a los congresistas de un Parlamento con 350 escaños repartidos entre 270 de la Asamblea Nacional --60 reservados para mujeres-- y 80 del Senado, así como a sus representantes en los consejos locales de Gobierno. La Comisión Electoral de Zimbabue ha informado esta semana de que el ganador de las presidenciales será anunciado el 28 de agosto y que está terminantemente prohibido, con penas hasta de prisión para los infractores, adelantarse a la publicación de los resultados antes de la fecha prevista.