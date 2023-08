(AMP)Armengol convoca el debate de investidura para los días 26 y 27 de septiembre y elude el riesgo de votar en Navidad

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha decidido celebrar los días 26 y 27 de septiembre el debate de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, una fecha con la que dar el plazo que había pedido el candidato para sus negociaciones y además elude el riesgo de votar en Navidad en caso de repetición electoral. La fecha de la primera votación de investidura es clave en caso de que sea necesario una repetición electoral. Si a los dos meses de esa primera votación fallida persiste el bloqueo y nadie ha logrado ser investido presidente, las Cortes se disuelven y deben celebrarse elecciones 47 días después. Para evitar el riesgo de unas hipotéticas elecciones en Nochebuena o Nochevieja, sólo había dos opciones para el primer debate de investidura: la próxima semana, que llevaría al domingo 17 de diciembre, o ya a partir del 25 de septiembre. FEIJÓO NO QUERÍA UN DEBATE LA PRÓXIMA SEMANA Núñez Feijóo ya había advertido de que veía precipitado someterse a un debate de investidura la próxima semana y que necesitaba tiempo para sus negociaciones con las formaciones parlamentarias. Además, los grupos parlamentarios del Congreso no quedarán constituidos formalmente hasta el próximo lunes, cuando esté prevista que la Mesa de la Cámara dé el visto bueno a las inscripciones realizadas, y después habrá que reunir a la Junta de Portavoces para organizar el debate. Armengol habló este martes por la noche con el candidato y ha aceptado sus sugerencias dándole tiempo para sus reuniones con los grupos. Con la fecha escogida, comunicada este miércoles a Feijóo y al resto de portavoces parlamentarios, la presidenta del Congreso considera que "se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas". Así las cosas, el plan es iniciar el debate de investidura el martes 26 de septiembre con el discurso del candidato y celebrar al día siguiente, miércoles 27, la primera votación, para la que se requiere mayoría absoluta. En caso de no obtenerla, habrá una segunda votación 48 horas después, el viernes 29, en la que bastará con más votos a favor que en contra. Y SI FRACASA, NUEVA RONDA DE CONSULTAS Sin embargo, las posiciones manifestadas por los distintos partidos con representación parlamentaria apuntan a que Feijóo no superará las votaciones de investidura, con lo que el Rey tendrá que abrir una nueva ronda de consultas en la que el socialista Pedro Sánchez se perfila como alternativa. En todo caso, el riesgo de repetición electoral persiste, pero la fecha escogida por Armengol permite descartar una jornada electoral el 24 de diciembre o el 31 de diciembre. De necesitarse, ya sería el 14 de enero. En su comparecencia ante los medios, Armengol no ha mencionado el riesgo de repetición, pero sí ha remarcado que los antecedentes amparan su decisión ya que, salvo en los años en que había mayorías absolutas claras, "la media del tiempo transcurrido en las pasadas legislaturas fue de aproximadamente un mes" desde la designación de candidato, y en esta ocasión van a transcurrir 35 días.