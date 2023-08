Un estudio del GECP confirma el beneficio de la quimio-inmunoterapia para cáncer de pulmón y metástasis cerebral

Un nuevo estudio del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) publicado en 'Journal of Clinical Oncology' ha confirmado el beneficio del tratamiento con una combinación de fármacos de quimio-inmunoterapia para pacientes con cáncer de pulmón y metástasis cerebral asintomática no tratados previamente. El estudio Atezo-Brain es un importante avance en la lucha contra el cáncer de pulmón con metástasis cerebrales que se ha logrado gracias al nuevo enfoque terapéutico desarrollado por el GECP junto a once centros hospitalarios de toda España. "La combinación de quimioterapia e inmunoterapia ha demostrado su eficacia tanto en el pulmón como en el cerebro, permitiéndonos posponer el uso de la radioterapia cerebral y mantener un enfoque terapéutico integral", afirma el director de Programa de tumores torácicos Instituto Catalán de Oncología, investigador principal y miembro del GECP, Ernest Nadal. Atezolizumab es un anticuerpo que estimula la capacidad del sistema inmunitario para atacar a las células cancerosas. En el estudio más del 40 por ciento de los pacientes experimentaron una reducción parcial o total de la enfermedad tanto a nivel sistémico como cerebral con este tratamiento. Además, las metástasis cerebrales se mantuvieron estables durante un periodo de siete meses, más del doble de lo que se logra con el tratamiento convencional. Este hallazgo brinda nuevas esperanzas a los pacientes con cáncer de pulmón y metástasis cerebrales al proporcionar un enfoque terapéutico integral y efectivo desde el principio, sin los impactos negativos asociados con la radioterapia cerebral convencional. El éxito de esta combinación de quimioterapia e inmunoterapia destaca un nuevo camino prometedor en la lucha contra la enfermedad. Históricamente, los pacientes con cáncer de pulmón que presentaban metástasis cerebrales se sometían a radioterapia craneal antes de iniciar la quimioterapia, lo que a menudo resultaba en un retraso del tratamiento sistémico y en efectos negativos en la función neurológica. Sin embargo, este nuevo enfoque terapéutico ha demostrado resultados prometedores al atacar ambas áreas simultáneamente desde el principio. "El tratamiento con atezolizumab, carboplatino y pemetrexed demostró ser seguro y condujo a una prometedora supervivencia libre de progresión cerebral en estos pacientes", señala el doctor Nadal. Asimismo, según el especialista del GECP, "iniciar la quimio-inmunoterapia en pacientes con cáncer de pulmón y metástasis cerebrales sin deterioro clínico permite posponer la radioterapia total del cerebro, lo que podría preservar la función neurocognitiva". RESULTADOS DEL ESTUDIO El estudio Atezo-Brain contó con la participación de 40 pacientes provenientes de 11 centros hospitalarios en España. Todos presentaban cáncer de pulmón en etapa avanzada (estadio IV) y metástasis cerebrales no tratadas previamente. El 62 por ciento de los pacientes experimentó una ralentización de la progresión de la enfermedad a los tres meses del tratamiento, tanto en las metástasis cerebrales como en el pulmón. Además, las metástasis cerebrales se mantuvieron estables en la mitad de los pacientes durante un periodo de 6,9 meses, más del doble de la duración del tratamiento convencional. Para garantizar la calidad y seguridad de los resultados, se emplearon criterios internacionales de seguimiento de las metástasis cerebrales durante el tratamiento, y los pacientes fueron sometidos a evaluaciones neuropsicológicas para evaluar su función cognitiva en todo momento. El tratamiento resultó ser bien tolerado y no se superaron los límites preestablecidos de toxicidad. Los efectos secundarios observados se alinearon con las expectativas para tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia.