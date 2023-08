Ubisoft tendrá los derechos de los juegos en la nube Activison Blizzard una vez Microsoft complete su adquisición

Microsoft cederá a Ubisoft los derechos para el juego en la nube de títulos de Activision Blizzard, un movimiento con el espera completar la adquisición de la desarrolladora de Call of Duty y World of Warcraft en Reino Unido. El acuerdo firmado entre Microsoft y Ubisoft tendrá efecto una vez se haya completado la adquisición de Activision Blizzard y englobará videojuegos actuales así como los nuevos lanzamientos de los próximos 15 años para PC y consolas. Con él se reforzará la oferta de Ubisoft, que tendrá los derechos de retransmisión en la nube de juegos como Call of Duty a través del servicio de suscripción Ubisoft+. También se reserva la concesión de licencias de los juegos a una serie de servicios de suscripción y 'streaming' en la nube, como ha detallado la editora en un comunicado. Este acuerdo es otro "paso importante" en la adquisición de Activison Blizzard por parte de Microsoft, con el que el gigante tecnológica busca "abordar las preocupaciones sobre el impacto de la adquisición propuesta en la transmisión de juegos en la nube planteadas por la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido", según explica en otro comunicado. Esta reestructuración de la transacción es "sustancialmente diferente" a la presentada ante la autoridad británica en 2022, dado que, como explican, Microsoft "no estará en condiciones de lanzar juegos de Activision Blizzard en exclusiva en su propio servicio de transmisión en la nube (Xbox Cloud Gaming) ni de controlar en exclusiva los términos de licencia de los juegos de Activision Blizzard para servicios rivales". La compañía asegura que el acuerdo firmado ahora con Ubisoft no afecta a las obligaciones contractuales adquiridas con otras plataformas de juego en la nube, como Nvidia, Boosteroid, Ubitus y Nware.