Ubisoft se dispara en Bolsa tras hacerse con los derechos en la nube de los juegos de Activision

Las acciones de empresa francesa de desarrollo y edición de videojuegos Ubisoft se anotaban una subida de más del 7% en la Bolsa de París, después de que la compañía haya alcanzado un acuerdo para hacerse con los derechos de transmisión en la nube de los videojuegos de Activision Blizzard, actuales y que se lancen durante los próximos 15 años, una vez que se complete la adquisición del creador de 'Call of Duty' por Microsoft. En este sentido, Ubisoft ha destacado que el acuerdo alcanzado otorgará a la compañía francesa derechos mundiales exclusivos para transmitir los juegos de Activision Blizzard, excepto los derechos no exclusivos para su transmisión en el Espacio Económico Europeo, añadiendo que "estos derechos existirán a perpetuidad". Asimismo, la francesa ha defendido que la adquisición de estos derechos reforzará la oferta de contenido de su servicio de suscripción Ubisoft+, además de permitir a la compañía otorgar licencias de acceso en 'streaming' al catálogo de juegos de Activision Blizzard, incluidos lanzamientos futuros, a empresas de juegos en la nube, proveedores de servicios y fabricantes de consolas, lo que ayudará a ampliar el acceso de los jugadores a todos los servicios de 'streaming'. "El acuerdo de hoy brindará a los jugadores aún más oportunidades de acceder y disfrutar de algunas de las marcas más importantes de juegos", ha destacado Chris Early, vicepresidente senior de asociaciones estratégicas y desarrollo de negocios de Ubisoft. Las acciones del estudio galo se anotaban antes de la media sesión una revalorización del 7,17% en la Bolsa de París, para cotizar en 28,83 euros. MICROSOFT REVISA SU ACUERDO PARA COMPRAR ACTIVISION. El acuerdo con Ubisoft se enmarca en la reestructuración de la adquisición de Activision por parte de Microsoft planteada a la Autoridad de los Mercados y la Competencia de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés), después de que el regulador británico bloquease la transacción, valorada en unos 69.000 millones de dólares (69.354 millones de euros), en los términos originales. De este modo, tras la confirmación del bloqueo del acuerdo original, la CMA ha anunciado que Microsoft y Activision han presentado un nuevo acuerdo reestructurado para su examen por el regulador en una nueva investigación que se llevará a cabo de acuerdo con los procesos habituales y cuya fecha límite legal para tomar una decisión será el 18 de octubre de 2023. Según el acuerdo reestructurado, Microsoft ya no adquirirá los derechos en la nube para los juegos existentes de Activision para PC y consola, ni para los nuevos juegos lanzados por Activision durante los próximos 15 años (esto excluye el Espacio Económico Europeo). En cambio, estos derechos se venderán a la compañía francesa Ubisoft Entertainment antes de la adquisición de Activision por parte de Microsoft. "La CMA ha confirmado hoy que la adquisición de Activision por parte de Microsoft, como se propuso originalmente, no puede continuar", ha señalado Sarah Cardell, consejera delegada de CMA, quien ha destacado que el nuevo acuerdo reestructurado presentado por las empresas "es sustancialmente diferente de lo que se puso sobre la mesa anteriormente". No obstante, Cardell ha advertido de que la nueva investigación sobre el acuerdo reestructurado "no es una luz verde", subrayando que la CMA evaluará cuidadosa y objetivamente los detalles del acuerdo reestructurado y su impacto en la competencia. El pasado 19 de julio, Microsoft y Activision Blizzard acordaron extender hasta el próximo 18 de octubre la fecha límite para el cierre de la compra por parte del gigante de Redmond del estudio responsable de videojuegos como la saga 'Call of Duty'. La transacción, pactada en unos 69.000 millones de dólares en enero de 2022, tenía fijada inicialmente como fecha límite para su cierre el 18 de julio de 2023.