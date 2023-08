Torres mantiene su silencio sobre la victoria de Arévalo 24 horas después de las elecciones en Guatemala

Sandra Torres, la candidata por Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para las elecciones presidenciales de Guatemala, sigue sin reconocer la victoria de su rival, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, más de 24 horas después de conocer los resultados de los comicios celebrados este fin de semana. Torres no se ha pronunciado desde la celebración de los comicios, cuando Arévalo obtuvo una aplastante mayoría, al recibir el 58 por ciento de los votos frente al 37 por ciento de la candidata de UNE, que canceló la rueda de prensa posterior a la jornada electoral. Tras la que ha sido su tercera derrota, Torres, además, ha limitado quién puede leer sus publicaciones en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. La única reacción de su formación política tuvo lugar el domingo por la noche, cuando el comité ejecutivo del UNE se declaró "en sesión permanente" tras el conteo de votos, afirmando que fijarán "una postura definitiva cuando se esclarezcan los resultados con total transparencia". En este contexto, Arévalo, al ser preguntado por este silencio en la cadena de televisión estadounidense CNN, ha subrayado que "el pueblo de Guatemala habló muy claro", no "solamente con los números" sino con "la expresión popular de júbilo" en las calles. "Esta es la sensación de un pueblo que encuentra una salida a una situación, y que celebra con las banderas de Guatemala en la calle, no con las banderas de un partido, ni con las consignas de un pueblo", ha expresado. Estas elecciones han adquirido una relevancia mucho mayor después de que Arévalo rompiera con todos los pronósticos --en algunas encuestas le situaban octavo entre las predilecciones del electorado-- al lograr pasar a la segunda ronda. Su mensaje contra la corrupción, el retroceso democrático y la clase política que ha manejado durante décadas el país acabó calando en una muy descontenta sociedad.