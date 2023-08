Sumar respetará el candidato que designe el Rey y cree que Feijóo quiere ir a una investidura por "sus crisis internas"

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado este martes que desde la coalición liderada por Yolanda Díaz serán "plenamente respetuosos" con la decisión que tome el Rey Felipe VI de nombrar a un candidato para formar Gobierno, aunque considera que la voluntad del aspirante 'popular', Alberto Núñez Feijóo, de ir a una investidura responde a "sus crisis políticas internas". "El señor Feijóo está aislado, no tiene aliados", ha insistido Urtasun en declaraciones en Antena 3, recogidas por Europa Press, al ser preguntado por la ronda de consultas por el Rey, donde ha recalcado que el líder de los 'populares' no tiene posibilidad de formar Gobierno. Desde aquí, ha incidido en que Yolanda Díaz trasladó este lunes al monarca que la "investidura real" es la de reeditar el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, además de reclamar una investidura "lo antes posible". Por eso cree que Feijóo no tiene los números, recalcando que "no existe una posibilidad realista" de que salga adelante esta investidura, añadiendo que España "es consciente" de que el líder del PP no será presidente. "Vamos a ser plenamente respetuosos con la decisión que el monarca decida, queremos insistir en eso, pero lo que los ciudadanos trasladaron de manera clara el pasado 23J es que querían que continuara el Gobierno de coalición progresista", ha proclamado. En este contexto, cree que los números que se conformaron en la votación de la Mesa del Congreso, "sin ser nada definitivos", demostraron que se puede "armar una mayoría sólida", mientras que Feijóo "salió con menos apoyos de los que entró". NEGOCIACIONES A DOS BANDAS Sobre las negociaciones para reeditar el Gobierno de coalición, Urtasun ha explicado que desde Sumar se está trabajando en "dos direcciones", una primera relacionada con una negociación con el PSOE, aunque ha avisado que "aún se está lejos de llegar a un acuerdo", si bien confía en repetir esta fórmula con "un programa muy ambicioso" Y de otro lado, según ha dicho Urtasun, la formación de Yolanda Díaz está centrada en "armar una mayoría parlamentaria que pueda hacer viable" el Gobierno de coalición, insistiendo en que están "convencidos" de que se acabará logrando. Desde aquí, ha reconocido que la cuestión catalana "va a jugar un papel muy importante" en las negociaciones, habida cuenta del papel de los partidos independentistas. En este sentido, ha apostado por "ir solucionando la herencia de lo que fue el 1 de octubre", y ver de qué manera se pueden "encontrar soluciones jurídicas" a este conflicto. "Queremos pasar páginas porque queremos y es el mandato de las urnas", ha defendido. ERREJÓN: "UNA PÉRDIDA DE TIEMPO" También se ha pronunciado sobre estas consultas el diputado de Sumar y líder de Más País, Íñigo Errejón, que ha matizado que un acuerdo de investidura "no es necesariamente un acuerdo de Gobierno" y cree que una investidura de Feijóo será "una pérdida de tiempo" porque no le dan los números. Ha insistido en que Feijóo tiene que explicar al jefe de Estado y a los españoles con qué números cuentan para que su posible investidura. "Dice que tienen los números para ir a una investidura y para ser elegido presidente, nuestra opinión es que no, y que será una pérdida de tiempo", ha expresado durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. Errejón ve a los 'populares' cada vez más "aislados" y cree que no tienen "nadie con quién hablar" e insiste en que Feijóo usa la investidura para tratar de "solucionar sus problemas en casa" y no los problemas de los españoles. Ante esto, el líder de Más País ha expresado que confía en que la mayoría que funcionó para formar la Mesa y elegir la presidencia del Congreso "funcione para investir un Gobierno", aunque ha matizado que un acuerdo de investidura "no es un acuerdo de Gobierno". "Hará falta mucho diálogo", ha destacado, aunque está convencido de que "van a ser capaces" de formar Gobierno e insiste en que lo importante es la "discreción". Asimismo, Errejón ha insistido en que los "problemas de convivencia entre los pueblos no se arreglan con el Código Penal" sino con "diálogo, acuerdo y soluciones políticas", en referencia a las negociaciones con los partidos independentistas.