Solucionado el error de X (Twitter) que impedía mostrar imágenes y enlaces de publicaciones anteriores a 2014

X (Twitter) ha informado de que ya han solucionado el error que impedía mostrar imágenes y acceder a enlaces de publicaciones compartidas antes de 2014, subrayando que no se han perdido imágenes ni datos y que el problema "se resolverá por completo en los próximos días". La plataforma propiedad de Elon Musk sufrió un fallo durante el fin de semana que causó problemas en su archivo, lo que limitó el acceso tanto a las fotografías como a los enlaces de publicaciones compartidas en la red social antes de 2014, tal y como notificaron algunos usuarios. En concreto, los enlaces se convirtieron en formato de texto con la URL tipo t.co, esto es, un enlace acortado para poder compartir direcciones URL largas en una publicación sin superar el máximo de caracteres del mensaje. Por su parte, las imágenes directamente no se mostraban. Ahora, X (Twitter) ha comunicado a través de una publicación en el perfil X Support, que dicho error ya ha sido solucionado y que el problema "se resolverá por completo en los próximos días". Asimismo, la red social ha detallado que, a pesar del fallo ocurrido durante el fin de semana, "no se perdieron imágenes ni datos". Una de las publicaciones más mencionadas que se vio afectada por este error fue el selfi de los Oscars compartido por la actriz y presentadora de televisión Ellen DeGeneres en 2014 --que fue la más 'retuiteada', con más de 2 millones de interacciones--. En este sentido, el sábado esta publicación dejó de mostrar la imagen que incluía personalidades del mundo del cine como Jennifer Lawrence, Meryl Streep o Brad Pitt. Sin embargo, durante el domingo, el famoso selfi y las imágenes de otras publicaciones reaparecieron en la red social. Por el contrario, otras publicaciones continuaban presentando el error.