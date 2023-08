Silvia Bronchalo asegura que se pondrá en contacto personalmente con la familia de Edwin Arrieta

Nueva visita de Silvia Bronchalo a Daniel Sancho en la prisión de Koh Samui. A excepción del fin de semana -cuando no está permitido que los reclusos vean a sus familiares- la madre del único acusado del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta ha acudido a diario a la cárcel para encontrarse con su hijo y arroparlo en este duro trance en el que podría enfrentarse a la pena de muerte por el crimen del hombre con el que mantuvo una relación durante casi un año. El pasado viernes, para agradecer el gesto de los medios de comunicación de no hacerle preguntas tras su llegada a Tailandia, la expareja de Rodolfo Sancho rompía su silencio y, firme y con una gran entereza, revelaba que Daniel está "bastante bien", confirmaba que ambos se habían emocionado al verse y reconocía que "nadie te prepara" para vivir algo como lo que está viviendo su familia desde hace varias semanas. Se trataban de las únicas declaraciones de Silvia hasta el momento, que para sorpresa de propios y extraños este martes ha vuelto a hablar. En el país natal de Edwin Arrieta se ha criticado que la madre de Daniel Sancho no se acordase de la familia de la víctima en su primera comparecencia pública. Por ello, un reportero colombiano la ha abordado hoy cuando abandonaba la cárcel tras visitar a su hijo y le ha preguntado si le gustaría lanzar algún mensaje a los familiares del cirujano. Un momento en el que Silvia se ha girado y, escueta pero contundente, ha revelado que se pondrá en contacto personalmente con la familia del doctor Arrieta: "De momento lo haré de forma personal".