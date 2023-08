Rusia despliega aviones de combate por la presencia de drones en el mar Negro

Las Fuerzas Armadas de Rusia han movilizado dos aviones de combate por la presencia en la zona del mar Negro de varios drones que supuestamente realizaban tareas de vigilancia sobre la península de Crimea, según el Ministerio de Defensa, que no ha detallado el origen de estas aeronaves no tripuladas. La nota oficial se limita a identificar los modelos de drones, MQ-9 'Reaper' y TB2 'Bayraktar', que tras la movilización de los aviones rusos "cambiaron de dirección" y y terminaron abandonando la zona. Según Moscú, se impidió "una posible violación" de la soberanía nacional rusa. No es la primera vez que las autoridades rusas informan de este tipo de incidentes y, de hecho, el pasado 5 de agosto aseguró que uno de sus cazas había interceptado un dron estadounidense MQ-9 'Reaper también en el mar Negro. En marzo, la aviación rusa derribó con maniobras otro vehículo norteamericano en la zona.