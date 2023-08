Raquel Arias desvela cómo es la nueva ilusión de Albert Rivera, Carla Cotterli

Hace apenas una semana Carla Cotterli era prácticamente una desconocida para el gran público, pero sus imágenes derrochando besos, caricias y gestos de amor con Albert Rivera durante una romántica jornada en barco en Ibiza la han situado en el ojo del huracán mediático. Diseñadora y creadora de contenido, esta madrileña de 35 años es una apasionada de la naturaleza, de los animales -especialmente de su mascota, un perro salchicha-, de sus amigos y de los viajes, y además de su propia firma de moda posee una agencia de comunicación que trabaja con algunas de las marcas más prestigiosas de nuestro país. Más allá de estos datos que hemos descubierto gracias a su perfil de Instagram, poco sabemos de Carla. Abrumada por la expectación que se ha creado en torno a ella tras salir a la luz su incipiente historia de amor con el ex de Malú, se mantiene alejada del foco mediático y no ha actualizado sus redes sociales en la última semana. Tal es su discreción que ni siquiera ha asistido a la capilla ardiente del padre de Albert, que fallecía el domingo en Málaga a los 71 años dejando completamente devastado al expolítico. Una ausencia que podría responder a sus deseos de no eclipsar con su presencia un momento tan doloroso para la familia de su nueva ilusión, aunque otros especulan con que su relación no sería nada serio porque, de lo contrario, Carla hubiese estado al lado de Rivera en este durísimo trance. La exsuperviviente Raquel Arias, que conoce bien a la diseñadora porque ha trabajado con ella en numerosas ocasiones -"me ha ayudado mucho" afirma- nos descubre el lado más desconocido de su amiga, a la que define como "una chica majísima, muy bella por dentro y por fuera". Discreta, la modelo prefiere no revelar si ha hablado con ella sobre su incipiente relación con Albert, aunque sí confiesa que Carla está "feliz y contenta". "No sé si son pareja, pero le deseo que sea feliz" añade.