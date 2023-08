Olga Carmona protagoniza la fiesta de la Selección Española. Ovación, lágrimas y un emocionado recuerdo a su padre

Si hay un nombre propio en la victoria de la Selección Femenina en la final del Mundial contra Inglaterra este domingo ese es, sin duda, el de Olga Carmona. La jugadora del Real Madrid, que marcó el único gol del partido y aupó a España hasta el cielo, vivió este domingo el día más feliz de su vida y, a la vez, el más triste. Su padre falleció el pasado viernes y, para no desequilibrarla de cara a este partido único, tanto su familia como la Federación Española de Fútbol optaron por ocultarle la dolorosa noticia. Y fue en plena celebración de la copa del Mundo en el Estadio Australia en Sydney cuando se enteró de que su padre había muerto dos días antes. "Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá" eran las emotivas palabras elegidas por Olga para despedirse públicamente de su progenitor. En el aire, la duda de si la futbolista tendría fuerzas para asistir a la celebración de su histórica victoria en Madrid junto al resto del equipo. No tardaba en resolverla ella misma: "No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida. Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá" anunciaba a través de Twitter horas antes de que la Selección aterrizase en España*. Con su padre presente en todo momento y sin poder evitar emocionarse en varios instantes de la noche, Olga ha disfrutado de la fiesta con todas sus compañeras. Intentando mostrar su mejor sonrisa a pesar del duro trance familiar que está atravesando, la sevillana subió al autobús descapotable con el que la Selección recorrió el centro de Madrid para dirigirse a la multitudinaria celebración en la explanada de Puente del Rey, muy pendiente de su teléfono móvil y saludando emocionada a las personas que les aplaudían durante el trayecto Y fue cuando las chicas de la Roja estaban en el escenario disfrutando de la fiesta al ritmo de Vicco, de Camela y de Juan Magán cuando el presentador del evento tuvo unas palabras muy especiales para Carmona. En medio de una ovación por parte de los más de 20.000 asistentes, que coreaban el nombre de Olga una y otra vez, el presentador del evento le daba el pésame por la muerte de su padre en nombre de los 48 millones de españoles. Muy emocionada, la futbolista cogía el micrófono y sin poder contener las lágrimas dedicaba unas emotivas palabras a su progenitor: "El día de hoy es muy especial para mí y para toda España, pero también tiene una parte complicada para mí. Sabéis que ayer fue un día de muchas emociones. Por momentos fue el mejor día de mi vida y luego, se convirtió en el peor. Estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país. Ahora tenéis esa estrella en el pecho, pero no solo está esa estrella, también por todos los que nos han acompañado desde el cielo".