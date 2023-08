Menor volatilidad golpea en 15% a mesas de divisas de bancos

(Bloomberg) -- Una caída en la volatilidad del mercado ha afectado a las mesas de negociación de divisas, y ha reducido los márgenes de los bancos, mermado los ingresos y socavado la recuperación de una caída durante la pandemia de covid-19.

Los ingresos por operaciones de cambio de divisas cayeron un 15% en el primer semestre en comparación con el año anterior, según cifras de los 100 principales bancos recopiladas por la empresa con sede en Londres BCG Expand Research. Si no hay un repunte en el segundo semestre, los ingresos podrían encaminarse a su segunda caída anual en tres años, después de la baja registrada en 2021.

La debilidad en el comercio fue un tema que los bancos abordaron durante la reciente temporada de resultados, mientras que instituciones como Goldman Sachs Group Inc y BNP Paribas SA reportaron una menor actividad en los segmentos de renta fija, divisas y productos básicos.

Parte de eso refleja las duras comparaciones con el año anterior. La volatilidad de las monedas ha estado en una tendencia a la baja desde finales de 2022, después de la invasión de Rusia a Ucrania junto con el ciclo de endurecimiento monetario más agresivo de los bancos centrales desde la década de 1980, que el año pasado arrasó con los mercados de divisas.

Ahora, los bancos centrales se han volcado a la observación de datos y los indicadores económicos son mixtos, lo que deja a los operadores confundidos sobre las apuestas que deben hacer. Esto ha amortiguado las oscilaciones entre los pares de divisas, y los rangos de negociación más ajustados están reduciendo los márgenes que los bancos pueden cobrar.

La incertidumbre macroeconómica también ha hecho que algunos clientes se retiren del mercado, y los volúmenes de divisas spot cayeron un 7% en la primera mitad de 2023, según Expand. En términos de clientes, la actividad de los fondos de cobertura cayó un 3%, la actividad con dinero real se mantuvo estable y los volúmenes de clientes corporativos aumentaron un 6%.

Las divisas latinoamericanas se destacaron por el fuerte aumento de los volúmenes negociados, impulsados por la demanda de carry trades. Los bancos registraron un aumento del 10% a 20% en los volúmenes en reales brasileños, pesos chilenos y colombianos en el primer semestre del año, según Expand.

