Martes, 22 de agosto de 2023 (22.00 GMT)

ESPAÑA GOBIERNO

Felipe VI propone al conservador Feijóo candidato a la investidura como jefe del Gobierno

Madrid (EFE).- El rey Felipe VI propuso este martes al líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, como candidato a la investidura para convertirse en presidente del Gobierno español. Feijóo es el líder del partido más votado en las elecciones generales del pasado 23 de julio, con 137 escaños de los 350 que conforman en Congreso, y cuenta con el apoyo del ultraderechista partido Vox y sus 33 escaños más otros dos de sendos partidos regionalistas, aunque insuficientes para lograr la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados (176).

PANAMÁ CANAL

Atasco en el Canal de Panamá por la sequía que impacta en el comercio internacional

Ciudad de Panamá (EFE).- Alrededor de 130 buques, más del doble de lo que normalmente maneja el Canal de Panamá, esperan para cruzar la vía, muchos de ellos graneleros y gaseros que no pudieron hacer una reserva, en una congestión derivada de la falta de agua por la fuerte sequía de este año que impacta en el comercio internacional. Hasta la tarde del lunes había 134 buques en cola para cruzar el Canal de Panamá, dijo a EFE su administración, que precisó que "para este mes, el tiempo medio de espera para tránsitos no reservados se sitúa entre 9 y 11 días".

HURACANES ATLÁNTICO

Franklin sigue su camino hacia República Dominicana, ya con lluvia fuerte e inundaciones

Santo Domingo (EFE).- La tormenta tropical Franklin sigue su camino hacia República Dominicana, a mayor velocidad y con cambio de dirección, y sus efectos comienzan a sentirse con lluvias fuertes y las primeras inundaciones, aunque se prevé que sea el miércoles cuando su centro toque tierra en la costa sur del país. Ante la proximidad de Franklin, el Centro de Operaciones de Emergencias ha colocado toda República Dominicana bajo alerta: 24 provincias en roja (incluida la capital) y las otras 8 en amarilla.

BRASIL DEMOCRACIA

Bolsonaro declarará de nuevo a la Policía por una supuesta trama golpista de empresarios

Brasilia (EFE).- La Policía Federal de Brasil citó a declarar al expresidente Jair Bolsonaro dentro del caso que investiga una supuesta trama golpista promovida por empresarios contra el hoy mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. El interrogatorio al líder ultraderechista está previsto que ocurra el jueves de la próxima semana, según informó la Policía Federal.

UCRANIA GUERRA

El general Surovikin es cesado como jefe de las Fuerzas Aeroespaciales rusas, según medios

Moscú (EFE).- El general ruso Serguéi Surovikin, conocido por sus estrechos lazos con el jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, ha sido cesado como jefe de las Fuerzas Aeroespaciales, cargo que ostentaba desde 2017, según informa hoy el diario RBC. "En estos momentos se encuentra en medio de unas cortas vacaciones", señaló una fuente al periódico, al que otra segunda fuente confirmó la decisión del Ministerio de Defensa ruso.

PAKISTAN ACCIDENTE

Completan el rescate de las ocho personas atrapadas en un teleférico en Pakistán

Islamabad (EFE).- Las autoridades de Pakistán completaron con éxito este martes el rescate de las ocho personas, entre ellos seis niños, que permanecieron más de 12 horas atrapadas en un telecabina en el norte del país, mediante una peligrosa operación que requirió de ayuda aérea. "Aliviado de saber que todos los niños han sido rescatados con éxito y seguridad. Gran trabajo en equipo por parte de los militares, los departamentos de rescate, la administración del distrito y la población local", dijo el primer ministro interino de Pakistán, Anwaarul Haq Kakar, en la red social X (antes Twitter),.

ISRAEL ÁRABES

Cuatro muertos en un tiroteo en una localidad árabe de Israel en una ola de violencia

Jerusalén (EFE).- Cuatro personas murieron este martes en un tiroteo en una localidad árabe del norte de Israel, mientras siguen aumentando los muertos en la comunidad árabe-israelí por la ola de violencia y homicidios de tipo criminal. Con los fallecidos de hoy, ya son 156 personas muertas en circunstancias parecidas este 2023, un récord sin precedentes.

EEUU CRIPTOMONEDAS

Fundador de FTX se declara no culpable y se queja de no poder tener una dieta vegana

Nueva York (EFE).- El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried (conocido como SFB), se declaró hoy no culpable en una breve audiencia ante el juez que ve su caso, en la que sus abogados se quejaron de sus condiciones de detención, y en particular de que no tiene acceso a una dieta vegana.

GRECIA INCENDIOS

Mueren 27 inmigrantes irregulares en incendios que han arrasado 43.000 hectáreas en Grecia

Atenas (EFE).- Los incendios forestales que asolan Grecia desde el pasado sábado han destruido ya más de 43.000 hectáreas y se han cobrado la vida de 28 personas, entre ellos 27 que se cree son inmigrantes irregulares y fueron localizados carbonizados en un bosque cerca de la frontera con Turquía. El ministro de Inmigración, el conservador Dimitris Kairides, confirmó que un primer grupo de 18 fallecidos son inmigrantes y aseguró que esa tragedia "confirma los peligros de la inmigración irregular".

BRICS CUMBRE

Los BRICS destacan en la cumbre de Sudáfrica su poderío económico y buscan más integración

Johannesburgo (EFE).- Los líderes del grupo de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) destacaron hoy el poderío económico del bloque y abogaron por una mayor integración, en la primera jornada de su XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra hasta este jueves en Johannesburgo.

