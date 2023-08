Martes, 22 de agosto de 2023 (18.00 GMT)

FUKUSHIMA VERTIDO

El vertido del agua tratada de la central nuclear de Fukushima comenzará el 24 de agosto

Tokio (EFE).- El Gobierno japonés anunció hoy que el vertido al Pacífico del agua radiactiva y tratada de la accidentada central nuclear de Fukushima empezará este jueves, una decisión que ha generado protestas en la sociedad nipona y en la industria pesquera nacional, además de en países vecinos como China y Corea del Sur. El Gobierno y la empresa propietaria de la central, Tokyo Electric Power (TEPCO), han comprobado "la seguridad" del vertido y por ello han decido comenzar esta misma semana con el mismo, dijo el primer ministro nipón, Fumio Kishida, tras una reunión con los ministerios involucrados en la gestión del desastre atómico.

MÉXICO ACCIDENTE

Al menos 15 muertos tras el choque de un autobús que transportaba venezolanos en México

Ciudad de México (EFE).- Al menos 15 personas murieron y 36 resultaron heridas tras el choque de un autobús que transportaba migrantes, en su mayoría venezolanos, en una carretera en el sur de México, según informaron este martes autoridades estatales. El accidente ocurrió en el kilómetro 91 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, cerca de los límites entre el sureño estado de Oaxaca y el céntrico estado de Puebla."

MÉXICO VIOLENCIA

Los homicidios en México caen un 8,13 % interanual en julio, el menos letal en seis años

Ciudad de México (EFE).- El número de homicidios dolosos en México se redujo un 8,13 % interanual el mes pasado, hasta los 2.462, y con ello se consolidó como el julio menos letal de los últimos seis años, según difundió este martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los asesinatos de julio representan un descenso mensual de 2,99 % frente a los 2.538 de junio. Además, la secretaria destacó que en los últimos seis años se ha reducido la incidencia mensual de este delito en un 19,9 %.

GRECIA INCENDIOS

Mueren 27 migrantes irregulares en incendios que han arrasado 43.000 hectáreas en Grecia

Atenas (EFE).- Los incendios forestales que asolan Grecia desde el pasado sábado han destruido ya más de 43.000 hectáreas y se han cobrado la vida de 28 personas, entre ellos 27 que se creen son inmigrantes irregulares y fueron localizados carbonizados en un bosque cerca de la frontera con Turquía. Todos los fallecidos eran varones, entre ellos dos niños y fueron encontrados en grupos de dos o tres a una distancia de quinientos metros, al parecer mientras intentaban escapar.

PAKISTÁN ACCIDENTE

Rescatados cinco de los niños atrapados en la cabina de un teleférico en Pakistán

Islamabad (EFE).- Las autoridades de Pakistán rescataron a cinco de los niños que llevaban más de doce horas atrapados en un telecabina en el norte del país junto con otras tres personas, en una peligrosa operación aérea que requiere la ayuda de varios helicópteros. Las labores continúan para poner a salvo a los tres pasajeros que siguen en el teleférico. Parte de la operación implicó colgar una cuerda desde un helicóptero con un cabestrillo que debía ser atado a los pasajeros, uno a uno, para luego elevarlos hasta la aeronave.

UCRANIA GUERRA

Zelenski recaba apoyos para Ucrania durante una gira mientras sus tropas avanzan en el sur

Kiev/Moscú (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha sumado hoy durante su gira europea nuevos apoyos diplomáticos y de armamento para Kiev, cuyas fuerzas avanzan en el marco de la contraofensiva en el sur del país. Solo este martes Zelenski informó de reuniones con autoridades de Serbia, la UE, Macedonia del Norte y Croacia durante su estancia en Atenas, donde llegó tras visitar Suecia, Países Bajos y Dinamarca.

BRICS CUMBRE

Lula: "Los BRICS no son un contrapunto al G7, ni al G20, ni contra nadie"

Johannesburgo (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró hoy que el bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) no son un "contrapunto" ni al Grupo de los Siete países más desarrollados (G7) ni al Grupo de los Veinte (G20, países desarrollados y emergentes). "Los BRICS no son un contrapunto al G7, ni al G20, ni contra nadie. Queremos organizarnos como Sur Global, algo que antes no existía", afirmó Lula en su cuenta de la red social X (antigua Twitter) antes de intervenir en la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los BRICS, que empezó hoy en Johannesburgo (Sudáfrica).

MIGRACIÓN MEDITERRÁNEO

Más de 2.000 migrantes han muerto en el Mediterráneo Central en 2023

Roma (EFE).- Un total de 2.013 migrantes han muerto hasta el momento tratando de cruzar el Mediterráno Central desde el inicio del año, informó hoy la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), que estima que la cifra real es mucho mayor. El portavoz de esta organización de Naciones Unidas, Flavio di Giacomo, explicó que se trata de una "estimación a la baja: los frágiles barcos de hierro que huían de Túnez probablemente causaron muchos naufragios de los que no se sabía nada".

ITALIA NARCOTRÁFICO

Extraditados a Italia dos narcotraficantes de la 'Ndrangheta que habían huido a Paraguay

Roma (EFE).- Dos destacados narcotraficantes italianos vinculados a la 'Ndrangheta, la poderosa mafia de Calabria (sur de Italia), han sido extraditados desde España, tras ser detenidos en Paraguay en julio pasado, más de un mes después de huir de Italia, informaron hoy las autoridades. La Guardia de Finanzas de Bolonia (norte), en colaboración con la Policía de Fronteras del aeropuerto de Fiumicino, procedió a la captura de los dos italianos, que en Paraguay habían sido arrestados junto a un brasileño y un paraguayo, explicó la Guardia de Finanzas en un comunicado.

NÍGER GOLPE

La Unión Africana suspende a Níger como miembro por el golpe de Estado

Adís Abeba (EFE).- La Unión Africana (UA) anunció hoy la suspensión de Níger como miembro de la organización panafricana en respuesta al golpe de Estado del pasado 26 de julio. "(La UA) ha decidido (...) suspender inmediatamente la participación de la República de Níger de todas las actividades de la UA y sus órganos e instituciones hasta el restablecimiento efectivo del orden constitucional en el país", señaló el Consejo de Paz y Seguridad (PSC) de la UA en un comunicado emitido este martes. .Asimismo, pidió a la Comisión (secretariado) de la UA que evalúe las "implicaciones económicas, sociales y de seguridad" del posible despliegue de una fuerza militar regional en Níger.

CHINA CENTROAMÉRICA

Pekín celebra la cancelación del estatus de Taiwán en el Parlacen y la entrada de China

Pekín (EFE).- China expresó este martes su aprecio por la resolución del Parlamento Centroamericano (Parlacen) de cancelar el estatus de observador permanente de Taiwán y aceptar en su lugar al gigante asiático. El portavoz del Ministerio Exteriores chino Wang Wenbin dijo en una rueda de prensa que Pekín "da la bienvenida y aprecia mucho la decisión tomada por el Parlacen de cancelar el estatus de observador permanente del Yuan Legislativo (Parlamento taiwanés) y aceptar a la Asamblea Popular Nacional de China como observador permanente".

COLOMBIA ARQUEOLOGÍA

Colombia repatriará 77 piezas arqueológicas que estaban en Alemania

Bogotá (EFE).- Colombia recuperó 77 piezas arqueológicas que estaban, desde los años setenta, en manos de coleccionistas privados en Alemania, informó este martes la Cancillería colombiana. En el transcurso del proceso para la recuperación se sometió el registro fotográfico de una colección de 81 piezas al estudio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icahn), cuyos arqueólogos determinaron que 77 "pertenecen al patrimonio arqueológico de la Nación", explicó la Cancillería en un comunicado. EFE

