Líder chino Xi asiste a cena de BRICS tras no participar en foro

(Bloomberg) -- El presidente chino, Xi Jinping, asistió el martes a una cena de líderes organizada por su homólogo sudafricano tras no participar en un foro empresarial según lo que estaba programado.

Xi llegó a la cena junto con los líderes de Brasil e India, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, quienes se encuentran en Johannesburgo paraparticipar en la cumbre anual del grupo BRICS de potencias de mercados emergentes.

Más temprano, Xi no asistió a un foro donde tenía previsto pronunciar un discurso, enviando en su lugar al ministro de Comercio chino, Wang Wentao.

El mandatario chino se reunió con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, durante una visita de Estado el martes, y pidió a los dos países que aumenten su influencia conjunta en los asuntos internacionales en el Sur Global.

Pekín ha estado impulsando la expansión de los BRICS, en un intento de ampliar el peso del grupo en la escena mundial y desafiar el statu quo liderado por Estados Unidos. Mientras que Sudáfrica y Rusia apoyan la incorporación de nuevos miembros, India teme que el grupo se convierta en portavoz de China, y Brasil teme alienar a Occidente.

Este es el segundo viaje internacional que realiza Xi este año, ya que sus crecientes problemas internos lo han obligado a mantenerse en el país. Antes de su visita a Sudáfrica, solo ha pasado dos días en el extranjero en lo que va de 2023, cuando visitó Rusia. Es el menor número de días en cualquier primer semestre de un año desde que asumió el poder hace más de una década, excluyendo la pandemia de covid.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original:China’s Xi Attends BRICS Dinner After Skipping Business Forum

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.